日本打造“未来车站” 消毒、送餐机器人将上岗

中新网7月27日电 据日本共同社报道，当地时间7月27日，在3月启用的东京山手线第30个新车站“高轮Gateway站”内，东日本铁路公司(JR东日本)正在全力推进拥有消毒、送餐和运送行李等功能的机器人实证试验。

据报道，该车站被定位为机器人技术的试验场。为防止新冠病毒传播，该公司还考虑使用能消毒的机器人，为实现商用而加快测试。

JR东日本7月27日向媒体展示了相关试验。消毒机器人借助传感器和3D摄像头，在不撞到人和墙壁的情况下巡回，给扶手喷洒消毒液。

另外，外形模仿山手线列车的机器人可以把咖啡送到车站会议室，然后自动归位。装载行李箱自动行走的机器人及适合小范围移动的交通工具“Personal Mobility”也在车站内缓慢移动。

报道指出，新车站的宣传语是“未来车站”。为了开发新技术及乘客服务，车站从启用伊始就投入了活用人工智能(AI)的机器人，用来引导乘客换乘和探查可疑物品。JR东日本打算通过不断试验和试运用，推广至各地的车站。

技术革新推进总部部长佐藤勋表示：“由于新冠疫情导致社会形势变化，消毒自动化和与乘客的非接触式物品运送机制变得重要起来。希望员工与机器人能成为一体，提供新服务。”