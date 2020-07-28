数据：加拿大新增新冠确诊者中39岁以下人群占多数

中新网7月27日电 据外媒报道，当地时间26日，加拿大卫生部门表示，该国境内新增的新冠确诊病例中，39岁以下的人占明显多数。加拿大卫生部门因此警告年轻人，切勿以为年轻就“无敌”。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗(Theresa Tam)在一份声明中表示，“最新的国家监测数据表明，在加拿大所有年龄段中，20岁至39岁的年轻人的感染率最高。”

据报道，在截至7月22日的一周中，20至29岁的男性和女性感染率最高(每十万人中分别有14.4及13.8例)，其次为30至39岁的男性和女性。

谭咏诗警告说，“加拿大年轻人并非无敌”，并指出，不只老年人感染后会有严重健康问题，年轻人亦是如此。

她表示，加拿大公共卫生部门上周接报的确诊病例中，63%患者年龄在39岁以下，其中约三分之一的人需住院接受治疗。

报道称，在加拿大逐渐放宽限制措施的情况下，谭咏诗呼吁民众保持谨慎，保持社交距离、遵守防疫规定。