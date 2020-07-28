热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

数据：加拿大新增新冠确诊者中39岁以下人群占多数

2020年07月28日08:42 来源：中国新闻网

中新网7月27日电 据外媒报道，当地时间26日，加拿大卫生部门表示，该国境内新增的新冠确诊病例中，39岁以下的人占明显多数。加拿大卫生部门因此警告年轻人，切勿以为年轻就“无敌”。

加拿大首席公共卫生官谭咏诗(Theresa Tam)在一份声明中表示，“最新的国家监测数据表明，在加拿大所有年龄段中，20岁至39岁的年轻人的感染率最高。”

据报道，在截至7月22日的一周中，20至29岁的男性和女性感染率最高(每十万人中分别有14.4及13.8例)，其次为30至39岁的男性和女性。

谭咏诗警告说，“加拿大年轻人并非无敌”，并指出，不只老年人感染后会有严重健康问题，年轻人亦是如此。

她表示，加拿大公共卫生部门上周接报的确诊病例中，63%患者年龄在39岁以下，其中约三分之一的人需住院接受治疗。

报道称，在加拿大逐渐放宽限制措施的情况下，谭咏诗呼吁民众保持谨慎，保持社交距离、遵守防疫规定。

(责编：许心怡、许晓华)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn