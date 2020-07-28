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英国促减肥降低新冠死亡风险 约翰逊扛起减肥大旗

2020年07月28日08:41 来源：中国新闻网

中新网7月27日电 据路透社报道，7月27日，英国卫生部负责护理事务的国务大臣海伦·沃特利表示，英国人应该少吃点，以减轻体重，因为肥胖会增加死于新冠病毒的风险。当天，首相约翰逊将宣布他的“增进健康”(Better Health)运动，扛起英国人的减肥“旗帜”。

据报道，沃特利表示，那些身体质量指数超过40的人，死于新冠病毒的风险是其他人的两倍。

据媒体此前报道，首相约翰逊将耗资1000万英镑发起一项反肥胖运动。4月，约翰逊曾因感染新冠病毒入院治疗，甚至一度被送入重症监护室。法新社称，他将此次患病经历部分“归咎于自己的体重”。

报道指出，约翰逊将于当地时间7月27日宣布他的“增进健康”(Better Health)运动，预计措施将包括：鼓励医生开处方，要求体重过重的病人骑自行车；增设更多自行车草坪；晚上9点之前禁止电视上播放垃圾食品的广告等。

26日，英国政府一位发言人表示：“新冠病毒给我们所有人敲响了警钟，让我们认识到超重的短期和长期风险。首相很清楚，我们必须利用这一机会，变得更健康、更充满活力、吃得更好。”

该发言人称：“我们将敦促公众利用这一机会来评估自己的生活，并(敦促他们)采取简单步骤来减肥，过更健康的生活，减轻对国家医疗保健服务(NHS)的压力。”

(责编：许心怡、许晓华)


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