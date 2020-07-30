20亿英镑推广自行车 约翰逊将减肥抗疫进行到底

在周一公布解决“肥胖定时炸弹”的计划后，英国首相约翰逊周二又公布了一项“自行车和步行革命”计划，如果全面实施，可能彻底改变人们在城镇活动的方式。此举正值英国当局试图利用人们在新冠病毒大流行期间骑自行车和步行出行的新兴趣来促进公共卫生之际。

据了解，这项计划具体涉及到英格兰地区，将由此前英国政府宣布的20亿英镑的“新资金”（new money）资助。该计划的范围广泛，包括各种举措，例如为儿童和成年人提供自行车培训，如果他们愿意的话；发展广泛的受保护的自行车路线网络；以及创建“低交通街区”。

此外，英国政府将在一些“健康率不佳”的地区试行一个项目，鼓励医生通过一项自行车贷款计划向病人开自行车处方。

周二晚些时候，英国政府将发放价值50英镑的5万张代金券，以促使英国的骑车者修理他们的自行车，并让它们回到道路上。

约翰逊在声明中说，骑车和步行能为应对英国“一些最大的健康和环境问题”发挥巨大作用，可以帮助人们变得健康，降低患病风险，改善空气质量，减少交通拥堵。约翰逊现年56岁，酷爱骑车，先前担任首都伦敦市长时，在伦敦推出共享单车项目“鲍里斯自行车”。（北京商报综合报道）