热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

以色列研究显示：维生素D水平低者容易感染新冠病毒

2020年07月28日08:39 来源：科技日报

　　科技日报特拉维夫7月26日电 （记者毛黎）以色列Leumit健康服务（LHS）机构和巴伊兰大学阿兹瑞利医学院合作近日完成的研究表明，体内维生素D水平低者可能更容易受新冠病毒的感染。研究成果发表在欧洲生物化学学会联盟杂志上。

　　LHS机构研究小组负责人、保健管理部门主任尤金·梅尔索恩博士说，他们发现在接受新冠病毒测试者中，那些可能被新冠病毒感染的人与其血浆维生素D水平低存在着显著相关性，即使考虑了他们的年龄、性别、社会经济状况，以及慢性、精神和身体疾病等因素后也如此。此外，维生素D水平低的感染者更容易因病情加重而住院，不过这种关联如考虑其他干扰因素后并不十分明显。

　　长期以来，人们认为人体内的维生素D会影响其免疫反应。据阿兹瑞利医学院研究小组负责人米兰娜·弗伦克尔-摩根斯滕恩博士介绍，全球范围内多达70％的成年人存在着维生素D不足或缺乏的问题。

　　LHS机构和巴伊兰大学的研究人员此次专门对体内维生素D水平低者是否容易感染新冠病毒，以及因感染病毒而住院的风险进行了分析。他们研究了7807名以色列新冠病毒检测者，其中782人呈阳性，最终确定血浆维生素D低是患者感染新冠病毒并因此而住院的独立的风险因素。

　　弗伦克尔-摩根斯滕恩表示，他们还不了解其机制。但所知的是，转为严重新冠病毒肺炎并住院的感染者的维生素D水平明显偏低。她说，他们完成的是迄今为止同类工作中规模最大的研究。其他机构完成的类似研究也得出相同的结果。

　　7月初，《临床神经病学新闻》有报告强调了人们每日定量补充维生素D的重要性，认为此举可以帮助抵御新冠病毒。多项研究建议，夏季补充维生素D并在阳光下照射30分钟可能有所帮助。

　　LHS机构研究所所长伊兰·格林博士说，研究人员的发现与该领域以前的研究结果相符。据报道，补充维生素D降低了急性呼吸道感染的风险。

(责编：许晓华、许心怡)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn