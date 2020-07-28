以色列研究显示：维生素D水平低者容易感染新冠病毒

科技日报特拉维夫7月26日电 （记者毛黎）以色列Leumit健康服务（LHS）机构和巴伊兰大学阿兹瑞利医学院合作近日完成的研究表明，体内维生素D水平低者可能更容易受新冠病毒的感染。研究成果发表在欧洲生物化学学会联盟杂志上。

LHS机构研究小组负责人、保健管理部门主任尤金·梅尔索恩博士说，他们发现在接受新冠病毒测试者中，那些可能被新冠病毒感染的人与其血浆维生素D水平低存在着显著相关性，即使考虑了他们的年龄、性别、社会经济状况，以及慢性、精神和身体疾病等因素后也如此。此外，维生素D水平低的感染者更容易因病情加重而住院，不过这种关联如考虑其他干扰因素后并不十分明显。

长期以来，人们认为人体内的维生素D会影响其免疫反应。据阿兹瑞利医学院研究小组负责人米兰娜·弗伦克尔-摩根斯滕恩博士介绍，全球范围内多达70％的成年人存在着维生素D不足或缺乏的问题。

LHS机构和巴伊兰大学的研究人员此次专门对体内维生素D水平低者是否容易感染新冠病毒，以及因感染病毒而住院的风险进行了分析。他们研究了7807名以色列新冠病毒检测者，其中782人呈阳性，最终确定血浆维生素D低是患者感染新冠病毒并因此而住院的独立的风险因素。

弗伦克尔-摩根斯滕恩表示，他们还不了解其机制。但所知的是，转为严重新冠病毒肺炎并住院的感染者的维生素D水平明显偏低。她说，他们完成的是迄今为止同类工作中规模最大的研究。其他机构完成的类似研究也得出相同的结果。

7月初，《临床神经病学新闻》有报告强调了人们每日定量补充维生素D的重要性，认为此举可以帮助抵御新冠病毒。多项研究建议，夏季补充维生素D并在阳光下照射30分钟可能有所帮助。

LHS机构研究所所长伊兰·格林博士说，研究人员的发现与该领域以前的研究结果相符。据报道，补充维生素D降低了急性呼吸道感染的风险。