热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　直播助农　健康315
人民网>>人民健康网

体育场馆开放 重启运动还得悠着点

2020年07月28日08:34 来源：北京青年报

近期好消息不断，北京疫情防控响应降为三级，部分电影院迎客，久违的体育健身场馆也逐步开放。很久没有在运动场大展身手的你是不是已经跃跃欲试了。别忙，对于长期没有进行剧烈体育活动的人来说，意外伤害绝对是只“拦路虎”。突然进行剧烈运动或者是对抗性运动势必会有更大的风险。今天就请健康教育专家和外科医生一起，给重返体育场的运动达人，以及想健身甩肉的运动“小白”一些减少运动损伤的建议。

运动“小白” 可尝试从走步开始

“对于刚刚恢复运动的人来说，最好有一个体能恢复的过程。以跑步为例，刚开始我们可以慢跑，要求速度，当身体出汗时为宜，当我们慢慢适应这个强度时，可以逐渐增加我们的跑步距离和跑步速度。跑步结束后，做适当的拉伸训练缓解疲劳。”北京儿童医院顺义妇儿医院综合外科主治医师介绍，冒进地大强度地运动，容易造成肌肉拉伤甚至心脏骤停等意外伤害。

而对于立志燃烧卡路里的运动“小白”来说，走步可以说是更容易“上手”的运动。北京市疾控中心健康教育所的专家建议，每次1000步、1500步、2000步……慢慢往上调整步数。不论走多远、走多慢，一定要走够时间。其间，可以穿插慢跑，循序渐进，逐步增加运动量。假设每天走2公里，半年后同样走2公里，以同样的速度和时长，锻炼后摸自己的脉搏，如果脉搏降下来了，那就证明体能增加了。值得注意的是，体能增强后不能无限制地或者很着急地增加运动量，增加的里程不要超过10%，每天增加时长1分钟~2分钟即可。

此外，专家建议年轻人最好选择傍晚运动，频度为每周4～5次，每次不少于30分钟，有助脂肪分解，进而达到减肥的目的。因为，经过一整夜的休息，心血管系统、呼吸系统等整个的代谢水平都较低。睡眠中心率慢，体内分泌的激素、神经系统的应激性都处于抑制状态，早晨起床后没有足够时间热身，直接运动对心脏和神经系统没有好处。

拉伸 慢跑 跳跃 热身帮你远离运动伤

在打篮球过程中，脚踝的扭伤和肌肉的拉伤是最常见的运动损伤。但通过充分的热身活动，关节变得更灵活从而降低扭伤风险。朱林生医生介绍， 特别是在剧烈运动之前，科学热身可以帮我们提高运动水平，同时减少意外伤害。比如，动态的拉伸热身运动，可有效提高神经系统的兴奋性，使身体变得更灵敏。充分的热身运动后，我们的肌肉黏滞性降低，柔韧度提高，这样也降低了肌肉拉伤的可能。

据介绍，一般的热身活动包括慢跑、跳跃、肌肉的拉伸、关节的重复动态拉伸等。以拉伸为例，每次需维持15～30秒，重复两三次。此外，在一些特定的运动前，还要进行针对性地准备活动，比如在打篮球前的行进间传球和变向运球、三步上篮的练习等。

运动后持续疼痛 当心韧带损伤

长时间不动的人可能有过这样的“酸爽”体验，突然的大运动量过后，就会感觉浑身酸疼。林医生介绍，运动过后我们会出现肌肉的酸痛，这是因为运动过后我们体内的乳酸蓄积引起，一般在锻炼后24-72小时酸痛达到高峰。这种肌肉酸痛，在我们运动后做一些静态的伸展拉伸运动、泡沫轴的滚压、冷热水交替敷（浴）、补充水分及蛋白质等，都可以得到缓解。

不过，如果做了恢复工作，我们的疼痛仍然没有缓解，比如，运动后膝关节持续性疼痛，这就要考虑可能是韧带拉伤。运动前的热身活动做得不好，肌肉没有拉伸开，突然运动把肌肉硬撑开导致拉伤。针对可能的韧带、骨骼等的损伤，建议前往专科医院外科检查，明确疼痛的原因，接受专业的治疗。

实打实的好处 给你坚持运动的理由

接下来，一起看看健康教育所专家为我们总结的运动好处，多给你一个坚持运动的理由。

加速血液循环 增强心肌功能 运动后全身都需要血液、氧气、能量，心脏每往上泵一次血，脉搏就跳动一下，血管就如同一根皮筋一样膨胀。血管要经常在适当范围内扩张、收缩它才有弹性。运动后心肌变得强壮有力，每次泵进去的血足够全身使用。心脏通过运动，全身组织对缺氧的耐受能力提高。

不怕冷 减少感冒 经常运动，体内合成代谢和分解代谢就会加速。合成代谢即是所摄入的食物，合成蛋白质和脂肪；分解代谢即是把摄入的食物再化解成能量。运动时，合成过程和分解过程也会产热，使得御寒能力变强。如果经常运动，细胞里的酶活性较高，对细菌的杀伤力非常强，一般可以把小的感染病毒细菌消灭掉。

缓解焦虑 让人更放松 在运动的时候，人们大脑里会分泌两种物质，学名分别叫内啡肽和脑啡肽。运动后，机体在大脑中叫丘脑的地方分泌内啡肽、脑啡肽，它们会使人变得精神。这些东西是通过运动自然出现的生理现象，所以运动可以解除焦虑、解除抑郁。

有助关节健康 人的年龄到了70岁后，常常会出现上楼梯腿软的现象，到医院就诊为膝关节退行性病变。人体中的股四头肌有一个韧带，附着在关节的髌骨上，肌肉一收缩，拉得腿就有劲了。通过运动后股四头肌变得强壮有力。

文/本报记者 李洁

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

判断是否得了高血脂 这些内容要知道   当前，高脂血症（俗称：高血脂）已经成为威胁国民身体健康的四大危险因素（高血压，高血糖、高脂血症，高尿酸）之一，特别是呈现出越来越年轻化态势。湖北省第三人民医院神经内科二区副主任医师方友林来为大家讲讲高脂血症方面的知识。 【详细】

又到一年三伏天 你适合“冬病夏治”吗？   都说三伏天适合“冬病夏治”，那么如何根据自己的体质和实际情况判断是否适合进行“冬病夏治”的保健治疗呢？北京中医药大学东方医院曹云松医生为大家介绍“冬病夏治”的相关知识。 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn