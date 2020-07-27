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科学技术助力疫情防控

2020年07月27日14:55 来源：人民网-人民健康网

2020年，一场新冠肺炎疫情波及全国，在这场全民动员抗击疫情的斗争中，除了常规防疫手段之外，科学技术发挥了不可替代的作用。

松果健康就是科技防疫的团队之一。据松果健康创始人韩治刚介绍，疫情爆发后，松果团队先后为武汉火神山医院医护人员、驻京央企员工、常驻海外的一带一路建设者们的提供在线服务保障，守护员工身心健康，助力企业复工复产，用科技力量彰显抗疫信心。

韩治刚介绍，武汉火神山医院建立伊始，为确保一线医护人员的心理健康，持续保持战斗力，松果健康利用自身的科技和数据优势，专门应急研发了针对新冠肺炎疫情的心理防护支持系统，对派驻火神山医院的部队医护人员进行精神、脏腑、睡眠等健康状态的实时监护，提早发现身心状态异常，及时提供有针对性的心理危机自我干预调理方案和在线专家心理疏导服务，有效缓解一线医护人员心理压力，预防交叉感染。

“6月中旬，北京突发疫情风险，松果健康为保障华电集团员工疫情期间居家办公健康安全，赶工研发出‘体温版健康圈’。”韩治刚说。

韩治刚介绍，“体温版健康圈”每5分钟就对佩戴者进行一次体温测量，将数据传导到后台，在连续监测与数据分析下，做到体温异常早发现、早提示、早防控。除了体温，还对佩戴者的免疫力水平进行分析，做到“防疫于未然”。

韩治刚认为：“中医学+西医学+智能技术=现代精准医学服务体系，将成为大健康时代下新型医疗卫生模式的重要载体。松果健康便是通过复杂性科学集成中医和西医，利用人工智能和大数据等现代科技，构建以个人、居家、社区、专业等多应用场景下的生命健康服务体系。”

(责编：许晓华、杨迪)


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