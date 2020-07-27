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类风湿关节炎可控制 早发现早治疗至关重要

2020年07月27日11:25 来源：人民网-人民健康网

类风湿关节炎（RA）是一种常见的慢性、高致残性自身免疫疾病，长期以来一直被认为是“不死的癌症”。疼痛难忍、关节变形、活动度降低，甚至生活不能自理。对此，北京协和医院风湿免疫科副主任李梦涛表示，早发现、早治疗对这种慢性疾病来说至关重要。

李梦涛介绍，类风湿关节炎是一种以关节损伤为主要表现的自身免疫性疾病，病人会出现四肢关节肿痛，尤其是手关节、腕关节、上肢的对称性小关节肿胀、压痛、晨僵等症状，高发于三十岁到五十岁之间的人群。在我国大陆地区，一般是中年女性为主，男女患病比率约为1:4。

对于类风湿关节炎的发病原因，李梦涛表示，与风湿性关节炎不同，类风湿关节炎是人的免疫系统“错误”攻击自身而导致的慢性疾病。目前看来，这种疾病的发生是多种因素共同影响导致的，如家族遗传、环境因素、性激素、感染等。李梦涛认为，吸烟会诱导体内产生抗原和抗体，导致类风湿关节炎的发病。其次，运动损伤也可能诱发及加重关节症状。

在我国，有很大一部分类风湿关节炎患者无法得到早诊早治，背后的原因之一便是风湿免疫学科人才不足的问题。据李梦涛介绍，中国风湿免疫科医生只有7000多人，很多三级医院都没有专门的风湿免疫科。他表示，目前我国仍存在风湿免疫病专业知识普及程度较低的问题。无论是专业医务工作者还是公众、患者，对RA疾病的认知度都非常低，使RA的早期诊治面临着巨大挑战。

迄今为止，我国RA的漏诊和误诊现象仍比较普遍，尤其在基层医疗机构。除此之外，“有些患者因为对规范治疗的重要性认知不足，在诊断时即已错过治疗的最佳时间窗，而其他一些患者一旦症状缓解就自行停药，导致疾病循环往复，逐渐加重最终导致严重的不良预后。因此，有必要全民普及疾病知识，尤其是加大对患者、医务工作者尤其是基层医务人员的宣传力度，做到早期诊断、早期治疗、规范治疗、快速达标、严密监测和定期随访”，李梦涛表示，患者应该树立早诊早治、规范治疗的理念，从而达到控制病情、减少病残率、提高患者生活质量的治疗目标。

谈及类风湿关节炎治疗时，李梦涛提出，对于类风湿关节炎的治疗，需要从患者自我管理和药物治疗两方面入手。“自我管理非常重要，包括了解疾病相关知识，经常锻炼，康复治疗等。”李梦涛表示。

“近年来，包括靶向合成DMARDs在内的各类新型DMARDs不断涌现，例如小分子靶向药物JAK1/2抑制剂，这类创新药物是通过口服的方式让患者用药更加方便，提高了患者的规范治疗率、临床依从性等，为医生和患者提供了新的临床选择。”李梦涛教授说。

(责编：李轶群、杨迪)


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