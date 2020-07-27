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抓住30%后天因素，做好身高管理 让孩子更“高”一筹！

2020年07月27日10:33 来源：海南日报

如果遗传身高并不理想，孩子身高是否有机会“翻盘”呢？海南省妇女儿童医学中心遗传代谢内分泌科主任医师黄晓燕称，遗传因素只能决定身高的70%，而营养、睡眠、运动、情绪这些后天因素，对身高的影响能达到30%。千万别小看这30%，它意味着平均身高只有1米6的父母，也完全可以让孩子的身高达到1米8。

父母可以抓住这30%的后天因素，给孩子增加充足营养，养成良好的睡眠习惯和运动习惯，让他们的身高更“高”一筹。

吃得多不如吃得对

矮小儿童饮食上几乎都存在问题，最典型的就是挑食偏食、暴饮暴食，以及爱吃零食。

很多家长看来，孩子就应该多吃，吃得多，长得又高又壮，才更健康。但人体的能量都来源于食物的摄入，如果食物摄入太多，能量就会过剩，然后以脂肪的方式储存在体内或脏器内，不仅会引发肥胖，还会增加脂肪肝、糖尿病等疾病的发生，不利于孩子健康。暴饮暴食引起的肥胖，还会影响内分泌，导致内分泌失调，不利于身高增长。

三种食物要常吃，首先富含蛋白质的食物，主要指肉类、蛋类、奶类，这些食物富含优质动物蛋白，比起植物蛋白，更容易被人体消化吸收。其次，富含碳水化合物的食物，主要指含糖的食物，但是又不是简单的糖果，而是米饭、面条类主食，土豆、红薯类淀粉含量比较多的茎块类食物。第三，富含纤维素的食物，主要包括各种蔬菜和粗粮，食用后可以维持肠道正常功能，保证大便畅通，减少肠道不适。

另外黄晓燕建议，生长期的孩子可以每天保持喝纯牛奶来补钙。而不少家长认为骨头汤能够补钙，其实骨头中的钙人体难以吸收；其次，不管把骨头炖多久，那些钙也很难溶进汤里。浓浓的白色汤汁其实大部分是脂肪。所以，长期喝骨头汤不但不能补钙，反而有导致肥胖的风险。

睡得多不如睡得巧

孩子想要长高，就需要生长激素的大量分泌，而生长激素通常在深睡眠状态下才能分泌，而且分泌的最佳时间是晚上，前半夜比后半夜分泌更多一些。

因此，黄晓燕建议父母给孩子养成一个良好的睡眠习惯。生长激素分泌高峰期在晚上11点到凌晨2点之间，这时孩子必须进入深度睡眠。所以孩子尽量要在9点多就上床睡觉，这样不仅可以保证孩子的充足睡眠，还可以让孩子在睡眠中快快长高。

然而，有些孩子放假期间习惯晚睡，经常凌晨一两点再睡，然后一口气睡到中午十一二点，虽然睡眠时间十分充足，但是质量却大打折扣，不利于长高。

不是所有运动都有助于长高

黄晓燕介绍，运动不仅会让孩子身心愉快，增强体质，提高抵抗力，还可以促进生长激素分泌，让孩子长得更高更壮，尤其是拉伸、跳跃类的活动，比如跳绳、篮球、摸高、游泳、跑步等，运动时能够牵伸肌肉、韧带，刺激骨骺软骨（下肢长骨的增长点）的生长，促进孩子的身高增长。

而户外运动，不仅含有上述好处，还可以让孩子接触阳光照射，促进维生素D的合成，促进钙的吸收，对长高也有很好促进作用。

适当的运动可以促进孩子的发育，但是高强度运动会导致孩子疲劳，心肺负担过重，过量运动会影响生长激素的分泌，导致骨骼过早钙化，从而影响孩子身高。（记者 马珂）

(责编：李轶群、许晓华)


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