国家卫健委：7月26日新增确诊病例61例 其中本土病例57例

人民网北京7月27日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月26日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月26日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例61例，其中境外输入病例4例（内蒙古2例，福建1例，四川1例），本土病例57例（新疆41例，辽宁14例，吉林2例）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例10例，解除医学观察的密切接触者228人，重症病例较前一日增加3例。

境外输入现有确诊病例80例（其中重症病例2例），现有疑似病例3例。累计确诊病例2049例，累计治愈出院病例1969例，无死亡病例。

情况显示，截至7月26日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例339例（其中重症病例21例），累计治愈出院病例78918例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83891例，现有疑似病例3例。累计追踪到密切接触者781406人，尚在医学观察的密切接触者13935人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者44例（境外输入1例）；当日转为确诊病例31例（境外输入1例）；当日解除医学观察3例（境外输入3例）；尚在医学观察无症状感染者302例（境外输入88例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例3137例。其中，香港特别行政区2633例（出院1495例，死亡18例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区458例（出院440例，死亡7例）。