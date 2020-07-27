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意坎帕尼亚要求室内戴口罩 违者最高罚款1000欧元

2020年07月27日08:38 来源：中国新闻网

中新网7月26日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间25日，意大利坎帕尼亚大区主席温琴佐·德·卢卡(Vincenzo De Luca)再次签署并发布最新防疫法令。新法令规定，坎帕尼亚大区自即日起室内公共场所必须戴口罩，违者最高可处以1000欧元罚金。

当地时间6月1日，意大利首都罗马，罗马斗兽场重新开放。出于防疫原因，参观者在入场时被要求戴上口罩、测量体温并进行手部消毒。

据报道，根据大区政府颁布的最新防疫法令，坎帕尼亚大区民众乘坐所有公共交通工具，以及出入商店、酒吧、超市和展馆等室内公共场所，均必须遵照防疫要求佩戴口罩。违反该规定者最高可处以1000欧元罚金。

法令同时规定，进入坎帕尼亚大区的所有来自非申根国家的旅客均须进行隔离。大区政府将授权卫生机构协调安排特定酒店，对阳性无症状者进行隔离。该法令7月25日起正式生效。

据悉，该法令生效首日，坎帕尼亚大区第二大城市萨莱诺市市长温琴佐·那不勒斯 (Vincenzo Napoli)亲自率领市政警察检查法令执行情况。在不到一个小时的时间内，已有3名进入超市的顾客接受了罚款。(赵曦)

(责编：许心怡、许晓华)


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