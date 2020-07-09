意大利威尼托祭出史上最严防疫法令 加大违规处罚

中新网7月8日电 据欧联网援引欧联通讯社报道，当地时间7日，意大利威尼托大区主席卢卡·扎亚签署最新防疫法令，祭出了该大区史上最严厉的防疫违规处罚措施。该法令即刻生效，有效期至7月31日。

据报道，近日，威尼托大区维琴察省一名境外回国人员，违反隔离令私自外出，导致5人感染，89人被隔离。该事件引起了威尼托大区政府的高度重视，大区议会随即修正了相关防疫法令。

威尼托大区最新防疫法令规定，新冠患者的密切接触者，从非欧盟或非申根地区回国人员，以及体温高于37.5度，具有呼吸道感染症状者，必须进行14天居家隔离。隔离期间，上述有关人员每5到7天进行一次病毒检测。此外，企业应向卫生部门通报员工的出差信息。

新法令要求，无法达到居家隔离条件的人员，应接受卫生部门的安排，前往指定的酒店或隔离地点进行隔离。

违反隔离规定者，将被处以1000欧元罚款。如违规行为涉及工作场所，将按员工数量对雇主处以每人1000欧元的罚款。此外，威尼托卫生局必须对所有应进行自我隔离的人员进行登记，并协调警务部门对隔离人员进行防疫检查。

新法令同时规定，对于拒绝接受住院治疗的感染者，卫生部门可通报警方，强制安排感染者入院治疗。确诊患者一旦擅自离开隔离点或医院，除了将被处以1000欧元罚款外，还将遭到检方的刑事诉讼。

据报道，根据意大利现行的防疫规定，违反防疫法令情节较轻者，可处以3个月至18个月监禁，并处以500欧元至5000欧元罚金；情节严重者可处以1至12年监禁；构成重大公共健康危机事件者，可处以终身监禁。(林朱庆)