面对突如其来的新冠肺炎疫情，党中央统筹全局、果断决策，坚持把人民生命安全和身体健康放在第一位，全党全军全国各族人民上下一心、全力以赴，采取最全面、最严格、最彻底的防控举措，全国疫情防控阻击战取得重大战略成果。这启示我们，在推动经济社会发展进程中，要善用大概率思维应对小概率事件。

小概率事件，通常是指基于人们的经验和统计分析，在一段特定时间发生的可能性相对较低的事件。然而，小概率事件并非零概率事件。若从长时段来看，只要具备相关因素和条件，小概率事件就可能会发生。小概率事件具有偶发性，但它一旦发生，也可能会造成大影响。有些小概率事件发生后，还会形成多米诺骨牌效应。其影响不局限于一时一地，有可能给整个人类社会发展带来深远影响。如2008年国际金融危机由美国次贷危机引发，危机给世界经济带来的创伤至今仍未愈合。可见，如果应对不善，突如其来的“黑天鹅”事件也会导致系统性风险、产生严重后果。

这就启示我们，不能孤立、静止地看待小概率事件，不能因为其发生的可能性小就放松对其监测、预警和防范，而应用大概率思维来应对它。这需要我们既善于运用辩证思维、战略思维来预判事物发展趋势，从而把握工作的规律性；又善于运用底线思维、统计学思维来分析事物发展趋势中的偶然性，发现必然性与多种随机现象之间的联系，从而做好对最坏可能性的预防，这就是大概率思维。

用大概率思维应对小概率事件，要求我们从思想上高度重视潜在的风险，注意问题表象背后隐性的、深层次的风险点，并预估相关事件发生的各种可能性，在不影响经济社会常态运转的同时，做足做好相关准备工作，提前确定专门应对措施。用大概率思维应对小概率事件，有利于降低小概率事件发生的可能性，将矛盾化解于未萌；有利于在小概率事件发生之初就予以有效应对，从而化被动为主动，将负面影响降到最低。

今年是全面建成小康社会和“十三五”规划收官之年，原本就有很多硬仗要打，受到疫情冲击后挑战更大、任务更重。对于我们这样一个拥有14亿人口的发展中大国来说，在较短时间内有效控制疫情十分不易。当前，我们既要持续抓好外防输入、内防反弹工作，又要做好经济社会发展各项工作，更需要用大概率思维应对小概率事件，增强防范化解重大风险的意识和能力。

用大概率思维应对小概率事件，重在未雨绸缪、防患于未然。发展从来都是各种矛盾相互交织、相互作用的综合结果，前进道路上我们面临的风险考验只会越来越复杂。在思想深处绷紧防范化解小概率事件风险这根弦，从考验中汲取经验，补足应急管理体系和能力的短板和漏洞，使之更加完善更具威力，我们定能乘风破浪、披荆斩棘，从容应对各种困难挑战。

（作者为浙江省中国特色社会主义理论体系研究中心浙江工业大学研究基地研究员、浙江工业大学马克思主义学院院长）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 09 版）