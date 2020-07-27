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把农产品销路“跑”出来

张成林

2020年07月27日08:19 来源：人民网－人民日报

现实中，产品与需求信息不对称，可能导致销路打不开。有的产品很好，但找不到诚意买家；有的需求很大，但难寻优质产品。这样的矛盾如何化解？海口市琼山区甲子镇有一批特殊的工作人员——“乡村买手”。他们走村入巷，遍访优质农产品，对哪里有好产品、何时上市、产量多少了然于胸，同时依托电商平台等资源，及时精准地为农产品找到销路，一定程度上解决了信息不对称问题。这一做法，引人思考。

打开销路，先要转变观念，树立“跑”的自觉。随着时代发展，城乡一体化进程越来越快，但在产品与市场之间，依然存在着信息错位、沟通不畅等现象。也就是说，即便农产品品质再高、再优，如果没有做好传播，恐怕也很难找到好销路、卖出好价格。在海南农村，规模农业较少，散户经营较多，倘若不主动找寻市场，很难及时实现价值兑现。因此，要像“乡村买手”一样，牢固树立市场及销路意识，多一些主动找寻市场的创新、尝试，努力把销路跑出来。

畅通销路，也要用心感知，突出“特”的优势。眼下，“直播带货”势头渐起，不少明星、网红、地方干部纷纷出镜，积极为农产品做推广。这是为农产品打开销路的好事，可是在具体操作中，这种带货方式也暴露了一些短板和不足。比如，主播对农产品不了解、产品质量难保证、售后服务跟不上，等等。其中一个原因，就在于对所推农产品品质和特色缺乏深入细致的了解。让农产品销售走得更远，还得像“乡村买手”那样，多下一些笨功夫、实功夫，经过认真细致的考察甄选，把真正的特色优质产品推广开来。

农产品销路问题，事关国计民生、产业转型，影响着农村发展后劲。无论是“乡村买手”，还是电商促销，抑或“直播带货”，背后的农产品销路，都是主动跑出来、找出来的。当然，打开销路，归根结底还是要看农产品的品质。为此，在优胜劣汰的销售模式中，应当积极引导农户转变经营观念、革新种植技术，培育更多优质农产品，努力在扩大销路与提升品质之间形成良性循环。

拓宽视野、主动作为，在跑市场与找产品中打破信息壁垒，实现农户与市场的精准对接，就一定能够打开农产品销售的潜力空间，为“三农”发展带来广阔前景。

（摘编自7月23日《海南日报》，原题为《精准对接打开农产品销售空间》）

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 05 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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