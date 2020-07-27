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暑假能否外出游玩？张文宏提出安全防护建议

2020年07月27日08:13 来源：人民网-人民健康网

人民网北京7月27日电 （董童）目前，国内疫情防控已经进入常态化阶段，而北京也刚刚经历了针对新发地疫情为期近一个月的阻击战，并取得了一定成效。近日，上海市新冠肺炎临床救治专家组组长，公共卫生专家组共同组长张文宏做客人民日报社旗下新媒体人民好医生客户端，对刚刚结束高考的考生和家长们外出游玩提出了相关防护建议。

张文宏表示，对于考生来说，高考是人生中一件重要的事情。高考结束后的这段时间，也是考生最开心的时间，但大家在外出游玩时一定要注意安全。

“在我国疫情基本清零的情况下，感染新冠肺炎的风险较低，更大的风险来自于其他风险，如交通等旅行中的安全问题都要注意。”张文宏谈到，一定要清楚地认识到，现在全球范围内新冠疫情并没有结束，大家要继续保持好的个人卫生习惯，包括在聚集时佩戴口罩、勤洗手、保持分餐制。做好这些防护措施后，即使在旅途中碰到一些感染者，被感染的风险也会被降到最低。

张文宏表示，希望考生们能够度过一个轻松的暑假，并获得好的成绩。

(责编：崔元苑、许心怡)


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