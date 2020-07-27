科学处理好常态化疫情防控和发展的关系

按照党中央决策部署，国务院联防联控机制联络组于5月4日进驻武汉，加强对湖北省和武汉市后续疫情防控和经济社会发展的指导支持。两个多月以来，联络组深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话、重要指示精神，认真落实中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组和国务院联防联控机制部署要求，认真履行指导督导职责，突出抓好社区防控、扩大核酸检测、规范无症状感染者管理、加强发热门诊设置管理、做好治愈患者康复和心理疏导等五项重点任务，推动湖北省和武汉市转入常态化防控新阶段，并充分发挥“上联下通”的优势，协调推动中央一揽子支持政策加快落实，助力湖北省和武汉市经济社会发展。在工作中，联络组深切地体会到，习近平总书记亲自指挥、亲自部署，取得全国疫情防控阻击战重大战略成果和武汉保卫战、湖北保卫战决定性成果，实属来之不易，必须倍加珍惜。当前，进一步巩固疫情防控成果，最迫切的就是要做好常态化疫情防控工作，特别是要科学处理好常态化疫情防控与发展的关系，统筹推进疫情防控和经济社会发展工作。

应对新冠肺炎疫情的不确定性要求长时间绷紧防控这根弦

6月2日，湖北省所有县（市、区）降为低风险地区；6月13日，湖北省疫情防控应急响应级别从二级下调为三级，标志着疫情防控取得决定性成果，但低风险不等于零风险，决定性成果不等于决定性胜利。当前，国外疫情扩散蔓延势头仍在持续，外防输入压力依然较大。专家提醒，今后在国内出现散发甚至局部聚集性疫情或将成为常态，必须时刻保持清醒，不可掉以轻心，更不能麻痹大意、疏忽懈怠。

关于新冠病毒还有很多未知因素。经过与新冠病毒几个月的“遭遇战”，我们对病毒来源、致病机理、疾病全貌、病程特点、流行规律等，虽然有了一些初步认识，但远远谈不上深刻掌握。世界卫生组织认为，新冠病毒是人类历史上最难对付的病毒之一，在很多方面超出了人类认知。在继续与病毒斗争的过程中，仍然存在诸多未知因素。6月17日，联络组到国药集团中国生物公司武汉生物制品研究所调研疫苗生产，了解到Ⅰ/Ⅱ期临床试验揭盲，结果安全有效，令人振奋。联络组请来国家药监局、科技部、卫健委负责同志现场办公，解决了几个“卡脖子”的实际问题。虽然目前新冠疫苗研制取得一定进展，但距离用疫苗建立起免疫屏障还有很长的路要走，在此过程中也还有很大的不确定性。专家预测，即使在人群中建立起免疫屏障，新冠病毒仍很有可能演变为像流感病毒、呼吸道合胞病毒等常见呼吸道病毒一样呈季节性流行。

疫情反弹甚至扩散的风险始终存在。在武汉市已连续多日新增确诊病例清“零”的情况下，东西湖区三民小区5月5日至7日报告无症状感染者。联络组与湖北省市区三级负责同志连夜研判疫情形势，查明传染源，切断传播途径，严防疫情扩散，实事求是、公开透明发布信息，对暴露出来的社区防控薄弱环节，湖北武汉有针对性地完善防控措施。同时，迅速调派专家团队赴武汉，指导强化流行病学调查和分析，推动扩大核酸检测，最终迅速控制住该起突发疫情。这次疫情出现，再次给我们敲响了警钟。湖北省武汉市通过开展1200万人左右的核酸检测，排除了很大的疫情传播风险隐患。累计发现的1188例无症状感染者虽然于6月15日全部解除了集中医学观察，但无症状感染者隐匿性强、发现难度大，随着社会生产生活秩序加快恢复，人员流动增加，疫情反弹风险在社会中依然存在，必须提高警惕，坚决防止传染传播风险。

外防输入压力持续加大。当前，国外疫情扩散蔓延势头尚未得到有效遏制。有专家预测，全球疫情仍将此起彼伏，大流行态势会持续。前一段时间，我国多地连续发生输入性关联病例，甚至引发多起聚集性疫情。近期，不少疫情高发国家又陆续解除限制措施。随着国际人员交流逐步回升，疫情外部输入风险不断增加。即便我国疫情防控取得决定性成果，在全球疫情还没有得到全面有效遏制的大背景下，我们不可能独善其身。就湖北省、武汉市而言，区位特殊，交通发达，武汉市高铁网辐射大半个中国，是华中唯一可直航全球五大洲的城市，疫情输入并引发新一轮传播的风险绝不可小觑。

针尖大的窟窿能漏过斗大的风。我们要时刻绷紧疫情防控这根弦，深刻把握当前疫情发展形势，切实提高风险意识，树牢底线思维，持续抓好外防输入、内防反弹工作，决不让来之不易的疫情防控成果前功尽弃。

坚持适应常态化防控要求的发展思路

习近平总书记强调：“要全力做好常态化疫情防控工作，坚持常态化精准防控和局部应急处置有机结合，加强社区精准防控，扩大检测范围，不断巩固疫情防控成果”“推动支持湖北省经济社会发展一揽子政策落实到位，加快恢复生产生活正常秩序”。中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组要求各地认真总结常态化防控经验做法，根据国内生产生活秩序恢复、国际人员往来可能增多的情况，阶段性动态调整、精准优化和落实防控措施。我们要认真学习贯彻习近平总书记重要指示精神和党中央决策部署，按照中央应对新冠肺炎疫情工作领导小组、国务院联防联控机制要求，适应新形势、掌握主动权，科学处理好常态化疫情防控与经济社会发展的关系，切实做到“一个到位”“两个转变”“三个精准”。

一个到位，就是对常态化防控的认识必须到位。联络组在调研检查中发现，有少数人防控意识不到位，对疫情输入和反弹风险认识不足，特别是随着国内疫情防控形势总体好转，思想上出现麻痹和侥幸心理，有意无意地降低了防控标准、放松了防控要求。

我们必须认识到，疫情防控到位是经济社会发展的前提，两者之间好比是“1”和“0”的关系。有了疫情防控的“1”，才会有经济发展、社会保障的10、100、1000……；如果疫情防控这个“1”出了问题，经济社会发展的一切努力都会归“0”。抓好疫情防控是经济社会发展的底线、生命线，要充分认识疫情防控的长期性、艰巨性、复杂性，提高风险感知的灵敏度，坚决克服麻痹思想和侥幸心理，坚持公开透明、依法依规，依靠群众、联防联控，决不能为了一时的发展而弱化防控，更不能在防控中走过场，搞形式主义、官僚主义。

两个转变，就是谋划经济社会发展的基础，要从“无疫状态”向“适应疫情长期存在”转变；发展方式要从“无疫发展”向“带疫发展”转变。新冠肺炎疫情已经对人类生产生活带来严重挑战，对未来也将产生非常深远的影响。打个比方，过去是无疫状态、“晴天”环境，可以放开手脚干活，今后是常疫状态、“雨天”环境，必须“一手撑伞，一手干活”。

这要求我们，一方面，对发展环境的认识，要从“无疫状态”向“适应疫情长期存在”转变。在“晴天”转为“雨天”的形势下，无论是国家谋划经济社会发展、出台产业政策，还是企业生产活动、劳动力选择方式等，都必须将疫情防控作为一个重要因素加以考虑。例如，湖北“芯屏端网”等战略性新兴产业正处于爬坡过坎的关键期，但受疫情蔓延影响，海外配套企业关停，国际物流通道缩窄，高端人才引进困难，部分关键技术研发受阻，导致产业链陷入“断供”困境。武汉市45.2%的半导体企业反映设备、零部件及原材料供应不足，今后产业布局要考虑尽量集约化、就近布点。这表明，随着疫情长期存在，联系紧密但布局分散的产业链加快重构、向疫情低风险区域集中将成为趋势。另一方面，对发展方式的考量，要从“无疫发展”向“带疫发展”转变。我们必须适应疫情长期存在的新形势，将疫情防控措施融入经济社会发展进程中加以统筹推进，在坚持“一手撑伞，一手干活”的前提下，处理好应急举措和长远发展的关系，恢复生产生活决不能饮鸩止渴，忽视疫情存在，为短期利益盲目上项目，而是要立足长远谋发展；处理好重振经济和完善治理的关系，针对疫情带来的深刻冲击，汲取经验教训，形成集体记忆，不断完善制度体系，探索疫后科学发展模式。只有这样，才能做到既有效防控疫情，又因势利导，化危为机，形成新的经济增长点。

三个精准，就是策略调整选择、防控措施落实、应急工作准备要精准。精准施策是湖北省、武汉市疫情防控的一条重要经验，必须加以坚持。一是坚持动态灵活的方针。根据疫情形势变化及时调整防控级别和防控策略，既要确保疫情不反弹，也不能过度防护。就像用手抓起一把沙子，想在手中留下更多沙子，就不能握得太紧，也不能攥得太松，而要恰到好处。防控级别的选择要科学，立足防得住，也要讲求防控成本和发展环境营造。二是强化防控措施落实。防控措施要具有可操作性，有标准、能落实、可核查。联络组在湖北武汉调研检查中发现，一些企业、社会单位、社区虽然制订了防控措施和应急预案，但不符合自身特点，针对性、操作性不强，难以落实。针对这些问题，联络组提出“五有三严”。五有，即要求企事业单位有科学的防护指南、有规范的防控管理制度和责任人、有充足的防护物资设备、有专业的医护力量支持、有严格的隔离转运安排；三严，即严格医院发热门诊设置管理、严肃流行病学调查、严控医院感染。通过“五有三严”，切实明确具体防控要求，建立防控标准。三是科学务实有效做好应急准备。确保一旦发生疫情，能够按照预案在第一时间落实精准管控。例如，秋冬季疫情防控应急准备，实际也是常态化防控预案准备，按照预案需要准备10%的医院和床位，具备传染病救治标准，同时需要有一定医护人员的培训和应急物资、药品储备。如果在秋冬季到来之前两个月内没有准备到位，就是没有落实。应急准备应该按照也必须按照输入性疫情防控、局部地区集中暴发防控及秋冬季防控等不同场景，把足量合规的传染病医院、病床、医务人员和药品、物资提前准备到位，否则，疫情灾难就有可能会重演。要把困难估计得更多一些，把问题想得更严重一些，宁可“十防九空”，备而不用，也绝不打无准备之仗。

在持续抓好常态化防控措施落实的前提下，加快经济社会重振发展

作为全国疫情防控阻击战主战场，湖北省受影响最深、受冲击最重，经济社会恢复发展面临的困难更多、挑战更大。在湖北省疫情防控由应急性超常规防控转为常态化防控的关键时期，联络组将牢牢把握“预防”“处置”两大关键，在确保疫情防控到位的前提下，积极指导支持湖北省和武汉市科学、系统、精准推进复工复产工作，协调推动中央一揽子支持政策落地见效，助力湖北省和武汉市经济社会加快发展。

以明确“四方责任”、落实“五有三严”为重点，扎实做好常态化疫情防控。习近平总书记在参加十三届全国人大三次会议湖北代表团审议时强调：“预防是最经济最有效的健康策略。”常态化防控首先就是要立足于防，压实各方责任，明确防控标准，切实做到科学明了、易操作、能落实、可核查、有效果。联络组与湖北省、武汉市在疫情防控实践中，探索出压实“四方责任”、落实“五有三严”的具体办法。压实“四方责任”，即压实辖区党委和政府的属地责任、行业部门的主管责任、各单位的主体责任、个人和家庭的自我管理责任，管好“城门”，看好“家门”，管住“院门”，形成群防群控、联防联控的工作格局，切实做到常态化防控措施推进到哪里，“四方责任”就压实到哪里，让病毒无机可乘、无缝可钻。同时，在标准和具体管控措施上落实好“五有三严”。

疫情应急处置要迅速果断、精准有力。在做好常态化疫情防控工作的同时，对可能出现的局部疫情要做好应急准备和有效处置。从处置武汉市东西湖区三民小区疫情的实践来看，一旦出现疫情，关键是要做到“敢出手”“出准手”“下狠手”，第一时间把疫情消灭在萌芽状态。“敢出手”考量的是信心和责任，就是发现苗头问题要迅速摸清情况、主动担责履责、果断采取措施，决不能有半点犹豫，贻误战机。“出准手”体现的是方法和效率，就是要坚持靶向治疗，做到科学化管控、精准化施策、差别化处理，将疫情影响、防控成本降到最低。“下狠手”检验的是力度和效果，就是要及时采取最全面、最严格、最彻底的应急处置措施，狠抓到底，落实到位，消除一切潜在隐患，断绝疫情死灰复燃的可能。处置可能出现的突发疫情，特别是应对秋冬季疫情反弹风险，在思想上必须高度重视，防患于未然；在策略上，要在常态化防控基础上，充分利用好疫情平稳的“窗口期”，做好打大仗的准备；在措施上，要从机制优化、预案完善、监测预警、救治准备、物资保障等全链条、各环节做好充分准备，一旦出现疫情能够坚决迅速扑灭，以实实在在的防控成效保障经济社会恢复发展。

以“破解三难”为切入点，统筹推进中央一揽子支持政策早落地、早见效。湖北人民、武汉人民为阻断疫情蔓延付出了巨大牺牲。习近平总书记十分关心湖北省、武汉市经济社会恢复发展，要求在湖北最艰难的时期搭把手、拉一把，亲自主持审定中央支持湖北省经济社会发展一揽子政策。今年的《政府工作报告》专门强调要实施好支持湖北发展一揽子政策，支持保就业、保民生、保运转，促进经济社会秩序全面恢复。

联络组按照党中央部署要求，及时与湖北省建立对接机制，定期会商，重点围绕调研中发现的融资难、就业难、流通难等问题，积极协调解决难点堵点，以点带面推动中央一揽子政策落实落地。在破解融资难方面，当前企业对货币金融支持政策的需求最迫切、呼声最高，联络组迅速组织有关部门、金融机构、协会和部分大中小微企业负责人召开专题座谈会，对2020年企业贷款利息减免范围和比例、增加企业融资渠道等问题，研究提出解决方案。在破解就业难方面，经测算2020年湖北省会出现140万人的就业需求，如果解决不好，会带来严重社会问题。针对这一实际，联络组商教育部配合湖北省政府启动实施“职业教育赋能提质专项行动计划”，面向湖北省高校未就业毕业生、退役军人、农民工等重点群体开展职业技能教育培训，既缓冲省市集中就业压力，又提升就业者创业就业技能，努力让全省有培训意愿的未就业人员“一个不少”进校培训，缓解湖北就业压力，助力“六保”任务完成。在破解流通难方面，联络组推动以国务院联防联控机制名义出台对湖北人员和产品平等对待、一视同仁的政策措施；推动离鄂离汉人员凭湖北健康“绿码”跨省安全有序流动，不另行要求开展核酸检测或隔离医学观察；邀请全国知名医学和防控专家，在人民日报、新华社、中央广播电视总台等主流媒体和各类新媒体平台科学发声，消除社会上的负面情绪。

以“三个优先”为抓手，着力推进经济社会加快重振发展。在国内国际产业链中，湖北的节点受到疫情影响最大，如不全力救助，会给湖北经济和整个产业链带来严重问题。同时，由于疫情影响，一些在湖北生产的国内国际市场商品供应出现短供、断供问题，倘若长时间得不到解决，湖北商品就会被挤出部分市场。制造一个商品不难，而打造一个市场则需要付出长期努力。因此，推进湖北疫后经济重振，要统筹做好“三个优先”：一是优先保障发展中小微企业，让吸纳80%就业的中小微企业继续发挥就业“主力军”作用，既促进发展又保障就业。二是优先发展重点产业链，围绕建设产业链、补充产业链、强壮产业链，巩固提升传统优势产业，强化关键环节、关键领域、关键产品保障能力。同时，抓紧布局战略性新兴产业、未来产业，提升产业竞争力。三是从保住市场、巩固市场、壮大市场出发，以政府资金补助、金融政策支持等方式保障一些重点企业、重点产业优先复苏，进入健康发展的状态，稳住国内外市场。

只有从战略上统筹考虑，并结合当前湖北实际，科学处理好疫情防控与经济社会发展的关系，系统谋划，精准施策，才能确保中央关于疫情防控的决策部署和支持湖北经济社会发展一揽子政策落到实处。

《 人民日报 》（ 2020年07月27日 09 版）