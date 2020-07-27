乌鲁木齐对重点地区进行二次免费核酸检测

新华社电 乌鲁木齐市卫健委主任张卫7月26日表示，目前乌鲁木齐市多数区县免费核酸检测工作已基本完成。从26日开始，乌鲁木齐市对天山区、沙依巴克区等重点地区进行二次免费核酸检测。

在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室26日下午召开的新闻发布会上，张卫表示，从国内其他地区的经验看，影响核酸检测结果的因素很多，比如检测试剂灵敏度、受检测人员的感染时间和排毒时间、标本取材时受检测者配合情况（配合度差可能导致标本没有取到位）以及检测环境、检验人员的操作熟练程度等。

张卫表示，由于各种原因，核酸检测也会出现假阴性的结果。对于同确诊病例、疑似病例有过密切接触的人员，通常需要两次核酸检测才能排除。对于去过疫情中高风险地区的人员，如果出现发热和呼吸道症状，一次核酸检测是阴性，但存在假阴性可能，所以也需要两次核酸检测才能排除。

此次疫情发生后，自治区疫情防控指挥部统筹各方力量，在自治区传染病医院（自治区第六人民医院）的基础上成立了新疆维吾尔自治区新冠肺炎医疗救治定点医院。

自治区新冠肺炎医疗救治定点医院副院长陆晨表示，疫情发生后，国务院应对新冠肺炎疫情联防联控机制第一时间抽调北京、上海、四川、江苏、湖北等兄弟省市具有国内一流水平、有丰富抗“疫”实战经验的专家，组成医疗救治专家组，赴新疆定点救治医院帮助指导救治工作。

截至7月25日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例137例（危重症2例、重症14例），其中乌鲁木齐市135例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入病例）、兵团1例；现有无症状感染者147例，均在乌鲁木齐市；尚有7184人正在接受医学观察。