辽宁铁岭新增1例新冠肺炎确诊病例 行程轨迹公布

据“铁岭发布”微信公众号消息，辽宁省铁岭市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部26日发布通告称，7月25日，铁岭市新增1例新冠肺炎确诊病例，该病例为大连市确诊病例的密切接触者，现已在定点医院隔离治疗。

新增确诊病例情况及行程轨迹如下：

王某某，女，55岁，常住大连市，工作单位为大连某食品有限公司(该公司从事进口及国产水产品加工、冷藏等业务)，与该公司1名确诊病例在同一车间工作。

7月21日7时50分，该患者从大连北站乘坐G707次高铁(座位号5车厢3F)返铁探亲，10时10分到达铁岭西站，患者自述乘车期间全程佩戴口罩。下车后由其弟开私家车将其接至铁岭县蔡牛镇榆树村家中。16时患者到村内正仁超市购物。

7月22日8时，患者陪同其母亲到蔡牛镇蔡牛村名仕理发店理发。8时30分离开理发店，乘坐其弟私家车至铁岭市凡河新区金鼎观澜小区其妹家中。

7月23日作为大连确诊病例的密切接触者被送至铁岭市集中医学隔离观察点进行隔离观察。

7月24日入铁岭县中心医院发热门诊就诊，经市疾控中心核酸检测结果为阳性。

7月25日经省专家组复核为确诊病例(普通型)。

目前对排查到的该患者的密切接触者全部实施了集中隔离医学观察。

通告称，为了您和他人的健康，请与该患者活动轨迹相关的公众采取如下防护措施：暂时不要外出，主动向所在社区(村屯)报备相关情况，或拨打当地疾控中心电话报告，并配合当地政府落实好相关防控措施。如有发热、咳嗽等症状，及时拨打120急救电话或乘私家车到医院发热门诊就诊，请全程佩戴口罩，并主动告诉医生您可能与新冠肺炎确诊病例有过接触，配合做好医学观察。