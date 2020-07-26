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乌鲁木齐报告无症状感染者增多 基本来自核酸检测排查筛查

2020年07月26日08:53 来源：新华网

乌鲁木齐市卫健委主任张卫25日表示，随着核酸检测能力不断提升、范围不断扩大，近几日乌鲁木齐市报告的无症状感染者增多，这些无症状感染者基本都是通过全市免费核酸检测主动排查筛查出来的。

最近3天，乌鲁木齐市每日报告的新增确诊病例、无症状感染者分别超过10例。在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室25日举办的新闻发布会上，张卫表示：“新冠病毒传染性强、传播快、发病隐蔽，随着全市免费核酸检测和流调溯源工作的推进，还会有病例和无症状感染者被筛查出来。潜伏期过后一部分无症状感染者也会转为确诊病例。”

张卫表示，从现有病例治疗情况看，病例发现越早，治疗措施越及时，患者症状就越轻，治愈效果就越好，“目前我们具备先进的医疗技术能力和医疗质量水平，拥有新冠肺炎病例诊疗经验丰富的专家团队，完全有能力战胜疫情。”

他提醒市民，居家期间要保持健康的心态，积极做好防护。夏季室内气温比较高，要做到多开窗、勤通风，房内保持清洁卫生，特别是卫生间在做好清洁的同时，还要定时消毒，防止病毒通过气溶胶引起感染，造成家庭内部传播。

截至7月24日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例115例（危重症2例、重症7例、重症转普通型2例），其中乌鲁木齐市113例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入病例）、兵团1例；现有无症状感染者114例，均在乌鲁木齐市；尚有7170人正在接受医学观察。

(责编：崔元苑、许心怡)


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