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防癌就得多晒太阳

雷 妍

2020年07月25日09:12 来源：北京日报

受访专家：南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师 尤长宣

河南省中医养生保健专业委员会副主任委员 吕沛宛

本报记者 雷 妍

出门防晒几乎成了年轻人的必修功课，特别是在夏天，防晒霜、防晒服、帽子、遮阳伞……将自己全身上下裹得严严实实。这固然能在一定程度上防范紫外线对皮肤的伤害，但过度拒绝阳光的行为却会引发其他问题。

晒太阳可防乳腺癌

加拿大皇后大学发表在《环境健康展望》杂志上的一项新研究表明，晒太阳对女性有非常大的好处。研究人员通过在医学索引、医药学文献资料库和科学网站对所有相关文章进行检索，并对晒太阳的时间和紫外线强度做了估算分析后发现，夏季每天晒太阳超过1小时，就可降低患乳腺癌风险：与夏季每天晒太阳小于1小时的人相比，每天晒太阳1小时以上的人，乳腺癌风险降低16%;晒2小时以上者，乳腺癌风险降低17%。该结论适用于所有年龄段女性，但年轻时效果更明显。数据显示，青年时期晒够太阳，乳腺癌风险至少降低17%;到45岁以上，风险降低概率降至3%左右。

晒太阳为何会降低乳腺癌风险?此前美国癌症研究学会发布的两项研究或许能说明一些原因。其证明，补充足够的维生素D可有效降低乳腺癌发生率，而晒太阳是补充维生素D最有效的方法，人体每天从食物中获取的维生素D一般只占5%~10%。维生素D虽然也可以通过食物和补充剂获得，但在缺少阳光照射的情况下，食补并不能降低患乳腺癌风险。该研究认为，晒太阳对乳腺癌的预防作用是不可替代的。

“维生素的充足供应对预防癌症有一定帮助，但这只是其中一方面原因。”南方医科大学南方医院肿瘤科主任医师尤长宣认为，其他可能的原因是晒太阳能改善情绪，这与肿瘤的预防和发生发展密切相关。晒太阳时，褪黑素分泌减少，可使人的情绪获得提升，从而增强人体免疫力，反之则容易精神抑郁，抗病力下降。比如，芬兰、挪威等北欧国家居民自杀率偏高，就和极夜期间人们长久晒不到太阳有很大关系。此外，多晒太阳还可能意味着更多的户外活动时间，避免了长期居于室内、久坐等不良生活习惯。这种健康的生活方式对肿瘤预防也很有帮助。

阳光照射是项长寿指标

晒太阳的时长与寿命长短密切关联。世界卫生组织的一项调查中，研究人员统计得出了南北半球及赤道地区不同月份的死亡率数据，其中，南北半球死亡率最低的时间段都是夏天，赤道地区则相对平稳。研究人员推测，这和阳光充足有一定关联。

2011年，瑞典一项研究显示，太阳紫外线照射与全因死亡率和心脑血管疾病死亡率的降低有关，且没有经历过晒伤的人，比有过晒伤的人死亡率更高。2018年发表的一项用时长达20年的研究也发现，阳光照射量和全因死亡率呈强反比关系：阳光暴露越多，死亡率越低。

上述晒太阳可以让你更长寿的结论，同样适用于那些阳光的“受害者”——皮肤癌患者。2013年，发表在《国际流行病学杂志》上的一项研究显示，患有皮肤恶性黑色素瘤并不会明显影响个人寿命，相反，皮肤癌患者因髋部骨折、心脏病发作或其他原因导致的死亡风险都明显更低。研究者解释说，由于皮肤癌往往是大量阳光照射诱发的，这一结果间接表明了阳光照射对健康产生的有益影响。

就像硬币有两面一样，阳光暴露可能增加你患皮肤癌的风险，但也可以降低你患上其他多达10种以上癌症的风险，并减少患心脏病和糖尿病的可能性。

阳气，人的“命脉”

我国古代医学很早就记载了太阳与人们健康的关系。比如成书于战国时期的传统医学经典著作《黄帝内经》十分强调顺时养生，也就是要顺着太阳的升降规律安排人的作息，有助濡养身心。中医认为，阳气是人的“命脉”，而太阳是人体阳气直接或间接的来源。河南省中医养生保健专业委员会副主任委员、河南省中医院治未病科副主任医师吕沛宛表示，身体能否抵御住外界的侵袭、各种功能能否正常运行等，都是以阳气充足作为基础的。她建议，大多数人应该晒晒太阳。

晒背部。中医认为，人体腹为阴而背为阳，后背为督脉循行之处，所以晒后背可以提升身体阳气，调理五脏六腑，提高人体抵御疾病的能力。足太阳膀胱经、五脏六腑的腧穴也在背部，温热的阳光刺激身体穴位，能够加速血液循环，刺激相应脏腑，驱散郁结在体内的寒气，延年益寿。

晒腹部。腹部是“五脏六腑之宫城，阴阳气血之发源”，因此，晒腹部有助于温暖内脏，可温补先天元阳之气，增进体内阳气。另外，腹部是脾胃之居处，晒后可增进脾胃阳气，尤其夏季伏天，气血浮于外，脾胃中焦之气相对薄弱，晒腹部可增进运化，使水湿代谢加强，有益保健养生，尤其适用于精血亏虚的老年人。

晒四肢。人体“多温则行，多寒则凝”，如果体内阳气不足，四肢血液易出现凝滞，常晒四肢有助驱寒气、利关节。

用对方法趋利避害

两位专家表示，晒太阳确实可能伤害皮肤，如果非常担心皮肤过早老化或增加皮肤癌患病风险，同时又想充分享受阳光带来的健康益处，可通过以下几种方法，最大限度减少不良影响。

避开紫外线最强时段。吕沛宛强调，晒太阳要因时制宜。冬季光照时间短，紫外线强度较弱，可选择在中午晒;夏季紫外线过于强烈，就要选在早晚。若想在一天内找到晒太阳的最佳时间点，看影子长度是个不错的方法：当你的影子是身高的2倍，甚至更多时，紫外线指数最安全，可以不需要防护，好好晒一晒;当影子在1~2倍身高长度范围内时，晒太阳时长控制在20分钟左右最安全;当影子短于身高，紫外线可能在30分钟内对皮肤造成伤害;若影子长度不到身高的一半，紫外线在15分钟内就可伤及皮肤。

到户外晒。晒太阳带给人的健康益处是一种综合效果，即接受阳光照射和外出活动的叠加。户外活动除了能帮助人体合成维生素D，还可改善情绪，是维护健康的重要部分。

晒后多吃果蔬。蔬果中含有丰富的维生素C，众多研究已证实，补充维生素C可抑制黑色素生成，防止晒斑。

补充维生素B3。2015年《新英格兰医学杂志》发表的一项研究显示，口服维生素B3可降低高风险患者出现新的非黑色素瘤皮肤癌，以及光化性角化病的风险。晒太阳后，建议适当补充富含维生素B3的食物，如动物肝脏、鸡胸肉、三文鱼、猪肉、牛油果、蘑菇等。

专家提醒，生活在青海、西藏等高海拔地区的人，以及长期从事室外工作的人必须注意防晒。专门去海边“日光浴”意味着短时间内接受大量阳光照射，容易导致晒伤，应做好防晒工作。光过敏患者及正在服用磺胺类、喹诺酮类等光敏性药物的人最好严格防晒。尤长宣最后强调，多晒太阳代表的是一种积极、开放、阳光的生活方式，这会在多种疾病的防治中起到很大的积极作用。

(责编：李轶群、许晓华)


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