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携手同心 打赢香港防疫攻坚战

2020年07月25日08:37 来源：人民网－人民日报海外版

6月13日后，香港已连续20多天没有出现本地确诊病例。然而自7月5日起，情况急转直下，本地确诊个案迅速增加，且多宗个案找不到感染源头。香港舆论认为，反对派全然不顾特区政府防疫安排，肆意组织非法聚集，是导致疫情急速蔓延的重要原因。

新华社近日就此发表评论文章表示，香港市民应看清反对派为一己私利而“揽炒”香港的卑劣行径，切实配合特区政府的防疫措施，携手渡过当前的艰难关口。文章摘编如下：

细心观察即可发现，新一波疫情暴发的时间节点，与反对派非法纠集的政治活动十分吻合。香港多名医学专家表示，不排除反对派发起的非法游行活动就是疫情暴发主因的可能性。因为在聚集期间，参与人士若没有全程佩戴口罩，或是有用手四处触摸东西等行为，都有可能造成病毒传播。反对派为达到自己的政治目的而置市民生命安全于不顾，成为近期香港防疫的最大漏洞。

不仅播毒，反对派还不放过任何抹黑政府抗疫的机会。对特区政府引入内地公司提升病毒检测能力的举措，反对派竟称让内地公司做检测会令香港人DNA数据泄露。其将政治凌驾于专业之上误导市民，无疑是想继续“揽炒”香港，把香港推向毁灭的深渊。

面对汹涌疫情和反对派的险恶用心，香港社会务必提高警惕，切实增强防范意识，理性参考内地的成功抗疫经验，支持并配合特区政府采取的防疫措施，团结一心共克时艰。

当前特区政府的防疫措施正逐渐加码，爱国爱港人士也积极行动投入抗疫。“全港社区抗疫连线”近日重新启动各项支援防疫抗疫工作，包括到各区展开清洁行动、派发抗疫物资等，并联系多位精神科医生和临床心理学专家，帮助市民缓解情绪问题。

正如相关专家所建议，香港特区政府还可学习内地的防疫政策，切实改进现行做法及思维方式，扩大核酸测试范围，效仿内地疫情期间小区管理模式，阻断社区传播链，并加强与内地沟通合作。越是艰难时刻，越需全社会携手同心，凝聚力量。

(责编：李轶群、许晓华)


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