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北京完善秋冬季应急预案 进一步提高传染病监测能力

2020年07月24日08:32 来源：人民网-北京频道

　　人民网北京7月23日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第160场新闻发布会上，北京市卫生健康委一级巡视员、新闻发言人高小俊介绍，为加强疫情常态化防控工作，加快恢复正常生产生活秩序，医疗救治和防院感组对突发公共卫生事件应急响应级别调至三级后，就进一步做好医疗服务和管理提出了七个严格、七个优化和七个完善措施。

　　其中，七个完善包括：

　　一是完善秋冬季应急预案。各区和各医疗卫生机构要结合疫情形势变化、季节性传染病特点和常态化医疗服务情况，充实细化本区、本单位疫情防控应急预案。

　　二是健全公共卫生监测预警体系。严格落实“四方责任”，进一步提高传染病监测能力。

　　三是大力开展爱国卫生运动。加强社区和各类社会组织爱国卫生组织机构建设，夯实社会各个单元疫情防控网络。坚持“周末大扫除”“城市清洁日”等群众性爱国卫生工作机制。

　　四是加快发热门诊和社区筛查哨点提升改造，推进社区卫生服务中心发热筛查哨点建设。

　　五是加强人员培训。切实提高临床医务人员识别、诊断、报告、治疗能力，全面提高医务人员的院感防控能力，加强对相关人员流调能力及报告书写和分析研判能力的培训。

　　六是加强急危重症救治管理。做好应急隔离区或缓冲区的设置、应急手术管理、介入诊疗服务等工作，加强卒中、急性心梗、消化道大出血、高危孕产妇分娩等急危重症患者的救治服务。

　　七是加强医务人员关心关爱。加强医务人员的职业保护，认真做好医务人员人文关怀；加强对医务人员先进事迹的宣传，积极营造尊医重卫的社会氛围，关心关爱医务人员身心健康。

(责编：许心怡、崔元苑)


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