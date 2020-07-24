国家卫健委：7月23日新增确诊病例21例 其中本土病例新疆13例、辽宁2例

人民网北京7月24日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月23日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月23日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例21例，其中境外输入病例6例（广东5例，上海1例），本土病例15例（新疆13例，辽宁2例）；无新增死亡病例；新增疑似病例1例，为境外输入病例（在上海）。当日新增治愈出院病例18例，解除医学观察的密切接触者66人，重症病例较前一日增加1例。

境外输入现有确诊病例78例（其中重症病例2例），现有疑似病例2例。累计确诊病例2029例，累计治愈出院病例1951例，无死亡病例。

情况表示，截至7月23日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例243例（其中重症病例12例），累计治愈出院病例78873例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83750例，现有疑似病例2例。累计追踪到密切接触者773802人，尚在医学观察的密切接触者7526人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者43例（境外输入9例）；当日转为确诊病例11例（无境外输入）；当日解除医学观察4例（境外输入2例）；尚在医学观察无症状感染者204例（境外输入96例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例2750例。其中，香港特别行政区2249例（出院1379例，死亡15例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区455例（出院440例，死亡7例）。