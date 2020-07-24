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纽约州将加大对年轻群体防疫知识普及

2020年07月24日08:26 来源：中国新闻网

　　中新社纽约7月23日电 纽约州州长安德鲁·科莫23日表示，近期纽约州内年轻人群感染新冠病毒风险上升，纽约州将采用公益广告等方式，加大对年轻人群的防疫知识普及。

　　科莫当天在纽约市举行发布会通报近期疫情相关情况。数据显示，纽约州22日新增确诊新冠病毒感染者811人，死亡13人；单日死亡人数的3日均值为8人，连续3天低于10人；总住院人数降至706人，为3月18日以来最低值。科莫称，目前可以认为纽约已经翻越了疫情“最高、最艰险”的山峰。

　　但科莫同时警告，若不遵守防疫规则，疫情会卷土重来。纽约州分析过去两周的数据发现，21岁至30岁人群的病毒感染率从9.9%升至13.2%。科莫称，过去两周内纽约州发生多次大规模人群聚集，很多人不佩戴口罩或是未保持社交距离，在酒吧、餐厅等地聚会，年轻人群感染率上升与此有密切关系。“新冠病毒可以杀死你。”科莫强调，年轻人并非对新冠病毒免疫，违反防疫规则是在拿自己和他人的生命冒险。他表示，除加大知识普及力度外，地方政府也必须加强执法，确保人们遵守防疫规则。

　　与此同时，外州输入病例的风险依然存在。科莫重申，来自被纽约州列为高风险地区的旅客，抵达后必须报备相关信息，并自我隔离14天。纽约州也随时准备支援其他州的防疫工作，因为在美国其他地方疫情得到控制以前，纽约州不可能独善其身。

　　科莫还呼吁全美各州停止出于政治立场的争吵，不要操之过急、盲目重启经济。相反，应该严格按照科学指导开展防疫工作，依据数据进行分阶段重启。他指出，纽约州自5月15日开始分地区、分阶段重启以来，疫情各项数据没有出现明显反弹，整体保持下降，证明分阶段重启的思路可行、有效。而有些州急于重启，疫情反弹，重启变成了“重关”(re-closing)。

　　约翰斯·霍普金斯大学数据显示，全美新冠病毒确诊感染者累计达399.8万人，加利福尼亚州确诊人数超42.1万人，比曾经的疫情“震中”纽约州多出近1.2万人。佛罗里达州确诊者近39万人，得克萨斯州超过36.3万人。《纽约时报》称，目前美国有39个州疫情呈上升态势，随着确诊人数不断增加，住院人数和死亡数也“水涨船高”。

(责编：许心怡、崔元苑)


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