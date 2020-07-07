纽约市进入三阶段重启

中新社纽约7月6日电 纽约市6日如期进入三阶段重启，但为防范新冠肺炎疫情风险，原计划恢复的餐厅堂食被无限期推迟。

根据纽约州和纽约市的安排，三阶段重启主要针对个人护理行业，美容、美甲、按摩等商户可以重新开张。三阶段重启原本包括餐厅堂食，但鉴于近期美国南部和西部多州的酒吧、餐厅等成为病毒传播的“重灾区”，纽约州和纽约市当局决定无限期推迟纽约市餐厅堂食重启，同时扩大餐厅占道设置室外就餐区的范围。

近期，一度成为美国疫情“震中”的纽约正在逐步走出病毒阴霾。据纽约州政府数据，自6月中旬以来，新冠病毒检测量持续增加，检测结果阳性率基本稳定在1%左右，单日新增确诊者多在500至700人之间。在4月疫情高峰时，纽约州单日确诊者数量最高曾超过1.1万人，单日检测结果阳性率中最高接近50%。

纽约州州长安德鲁·科莫当天在曼哈顿举行发布会时说，尽管卫生专家预计纽约州在重启后，疫情数据可能再度上扬，但实际上各项数据整体还有所下降。他认为，这是由于纽约州坚持依据数据，采取合理重启措施，纽约市三阶段重启未恢复餐厅堂食就是一例。

随着气温回升，加上美国国庆节小长假，纽约上周末出现多处人群聚集，从纽约上州、曼哈顿到长岛海滩，均有大量人员未佩戴口罩、未遵守社交距离的报告。科莫警告称，如果纽约居民疏忽大意，现有的防疫成果很可能付诸东流，疫情将卷土重来。他同时要求各地方政府承担起责任，强制居民执行佩戴口罩和社交距离等防疫规定。

在纽约疫情持续缓解的同时，美国多地疫情呈快速蔓延之势。《纽约时报》说，进入7月以来，美国已报告约25万例新增病例，得克萨斯州和佛罗里达州累计感染者均超过20万。科莫表示，纽约已出现若干起外来旅客引发的传染，在其他州疫情未得到控制的情况下，纽约州始终面临输入风险。

为防控疫情输入，纽约州、新泽西州和康涅狄格州此前联合发布旅行提示，要求高风险州的旅客在抵达后自行隔离14天。

约翰斯·霍普金斯大学数据显示，纽约州新冠病毒感染者目前累计超过39.7万人，死亡逾3.2万人，康复近7.1万人。