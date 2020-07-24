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健身设施的“好用”与“用好”

薛  原

2020年07月24日08:20 来源：人民网－人民日报

对健身设施管理者来说，怀着“用好”的愿望提供更周到的服务，就不愁得不到“好用”的评价

“坏了不知找谁修”。遍及城乡的健身设施，遇到这样的情况并非个例。

健身设施离百姓生活近，种类不少，用的人更多，故障损耗在所难免。要保证“硬件”的良好运转，“软件”的配套保障自然要跟上。这里所说的“软件”，就是健身设施的运营维护。“软件”也是当下的“软肋”，重安装轻维护，重建设轻管理，便民工程、惠民工程的效果就打了折扣。

如何破解这个难题，科技升级是一种解决方案。为“铁疙瘩”装上一颗智慧的“芯”，精准监测运营状态成为可能，智慧体育让健身设施更好用了。

但“好用”不能止于此，科技可以解决一些从前颇感棘手的问题，其深层逻辑依然是对用户需求的洞察与满足。也就是说，要让健身设施真正被“用好”，运营与管理中的服务意识是最有力的杠杆。从使用者的角度思考，找到发力方向，落实责任主体，才能让科技升级找到用武之地。否则，再智慧的“芯”，也不见得能解决所有问题。

再举一个例子，体育场地供给不足，是全民健身的瓶颈之一。解决这个问题，一方面要努力发展增量，另一方面也要充分激活存量。不过，一把“铁将军”锁住体育场的现象，至今仍时有耳闻。校园体育场地开放的问题已呼吁多年，尚未得到根本性改变。其中的症结，不在科技含量多寡。管理中的盲区如何覆盖，使用中的风险怎样兜底，都需要将服务大众需求的意识摆在重要位置，积极协调相关方面的责权利，“办法总比困难多”才能真正展示出力量。

如果说“好用”是技术层面的进步，“用好”则是意识层面的作为。将“用好”摆在心里，才能激发“好用”的成果显现。健身设施场地，是群众身边的需求，好用不好用，都来自群众的切身感受。对管理者来说，怀着“用好”的愿望提供更周到的服务，就不愁得不到“好用”的评价。

《 人民日报 》（ 2020年07月24日 12 版）

(责编：李轶群、许晓华)


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