3F健身管理培训与IDEA全球达成战略合作

6月27日，“3F健身管理培训”受邀赴美参加“美国IDEA全球健身大会”，同时进行了双方达成战略合作的简短仪式。“3F健身管理培训”联合创始人樊澄、 IDEA母公司AIM 首席执行官 Andy Clurman、IDEA的全球总经理Kim Paulsen、IDEA中国负责人卢斌芳出席仪式。

“3F”和“IDEA”均为健身行业服务内容的生产者，未来双方将以互相引进内容和开放交流平台等方式进行深度合作。双方达成战略合作后，“3F”将帮助“IDEA”在中国落地推广，为中国健身行业的从业者提供更优质的健身教育服务、更便捷的学习深造和与国际健身行业相互交流的机会；而“IDEA”亦将为中国健身行业从业者持续提供更为广阔的国际交流平台，展示中国健身人才的风貌和管理水平，并授权“3F健身管理培训”作为“IDEA”在中国的俱乐部管理的认证机构，共同推出“3F健身管理培训&IDEA”联合认证证书。

“中国的商业健身经过二十余载的发展，已经初具规模，在全民健身国家战略的指导和带动下，无论从健身场馆数量、服务内容、从业教练素质、经营管理水平、头部品牌质量及影响力方面都很强势，我们有自己的特色和节奏，国内健身市场的环境、中国人的健身观念和行为模式，和国外是不同的”，3F联合创始人樊澄表示：“我们需要好的课程、好的技术、需要加强与国际同行的交流、需要看到一些新锐的东西，需要向国际健身同行展示我们国内健身同行的风采，同样，‘IDEA’也需要我们。”

IDEA全球总经理KIM也表示：“人口基数决定中国有着巨大的市场潜力，现在正是中国健身市场发展的黄金期和关键点，中国已经具备了有很多优秀的俱乐部和企业家，未来的发展，‘IDEA’很愿意参与进来，做出自己的贡献。”

“IDEA”成立于1982年，目前服务于全球85个国家，超过10000家专业机构，将近27万名专业教练。“IDEA”以服务专业教练和机构为宗旨，提供专业健身出版物、继续教育学分等服务。

“3F健身管理培训”成立于2012年，已经为国内超过1000个品牌，8000余名俱乐部投资人和管理者提供管理知识技能培训服务，秉承“全面、系统、多角度、数据化”的管理理念，服务范围涵盖健身俱乐部、健身工作室和瑜伽馆中的不同职位的管理者所需要的知识内容。

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