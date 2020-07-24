北京卫健委：三级响应后，北京看病就医有什么变化？

人民网北京7月23日电 （池梦蕊）今天下午，北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作第160场新闻发布会上，北京市卫生健康委一级巡视员、新闻发言人高小俊介绍，为加强疫情常态化防控工作，加快恢复正常生产生活秩序，医疗救治和防院感组对突发公共卫生事件应急响应级别调至三级后，就进一步做好医疗服务和管理提出了七个严格、七个优化和七个完善措施。

第一，七个严格：一是严格非急诊全面预约。二级以上医疗机构坚持非急诊全面预约和实名制就医，三级医院分时段预约诊疗要精确到30分钟以内，并为老年人等特殊患者就医问诊等提供帮助和便利。二是严格院感防控。医疗机构严格验码测温、预检分诊、问询流行病学史、戴口罩、一米线、一医一患一诊室、加强消毒等院感防控措施。三是严格发热门诊管理。全市发热门诊24小时开诊，未经许可不得擅自停诊；严格首诊医师负责制；发热患者全部进行“1+3”检查（核酸检测、血常规、抗体检测、胸部CT），并进行闭环管理。四是严格核酸检测。三级医院和区域医疗中心应配备核酸快检设备、具备1小时以内的快检能力；所有二、三级医院须在8月底以前具备核酸检测条件和能力。五是严格无症状感染者和复阳患者管理。无症状感染者出院后，继续14天医学观察并定期复查。六是严格院际间患者转诊。全市二级以上医疗机构优先安排号源满足本市医联体内基层医疗机构、对口支援地区贫困旗县医院的院际间转诊，对国内中高风险地区，原则上以远程会诊为主。七是严格医师跨省外出到中高风险地区活动。除执行政府指令性任务外，暂缓到国内中高风险地区外出会诊和参加学术交流等活动。

第二，七个优化：一是有序增加面向外省预约挂号服务。114和京医通预约挂号平台开放国内低风险地区人员预约挂号，暂不对国内中高风险地区人员开放预约挂号。二是有序扩大口腔科等诊疗服务。适应群众日常口腔疾病等诊疗需求。三是有序扩大病房收治能力。逐步扩大病房收治患者数量，三级医院床位使用率控制在85%以下，二级医院控制在80%以下。四是有序开放陪护和探视。适度开放儿科、产科家属陪护；逐步开放患者家属探视，探视时间应限制在半小时左右，鼓励和引导视频探视交流。五是有序恢复外出执业活动。恢复本市辖区内的医师多点执业、外出会诊等执业行为；恢复本市辖区内医务人员在国内低风险地区的会诊活动。六是有序开展学术交流。在严格完备应急预案等前提下，可举办学术交流等线下活动，会议规模控制在500人左右。七是有序调整集中服务。对发热门诊、核酸采样与检测、流行病学调查等重点岗位人员不再集中管理，但要引导其减少非必要的社交活动。

第三，七个完善：一是完善秋冬季应急预案。各区和各医疗卫生机构要结合疫情形势变化、季节性传染病特点和常态化医疗服务情况，充实细化本区、本单位疫情防控应急预案。二是健全公共卫生监测预警体系。严格落实“四方责任”，进一步提高传染病监测能力。三是大力开展爱国卫生运动。加强社区和各类社会组织爱国卫生组织机构建设，夯实社会各个单元疫情防控网络。坚持“周末大扫除”“城市清洁日”等群众性爱国卫生工作机制。四是加快发热门诊和社区筛查哨点提升改造，推进社区卫生服务中心发热筛查哨点建设。五是加强人员培训。切实提高临床医务人员识别、诊断、报告、治疗能力，全面提高医务人员的院感防控能力，加强对相关人员流调能力及报告书写和分析研判能力的培训。六是加强急危重症救治管理。做好应急隔离区或缓冲区的设置、应急手术管理、介入诊疗服务等工作，加强卒中、急性心梗、消化道大出血、高危孕产妇分娩等急危重症患者的救治服务。七是加强医务人员关心关爱。加强医务人员的职业保护，认真做好医务人员人文关怀；加强对医务人员先进事迹的宣传，积极营造尊医重卫的社会氛围，关心关爱医务人员身心健康。

高小俊介绍，通知要求已下发各区和各医疗卫生机构。下一步，我们将严格按照北京疫情防控工作领导小组的统一部署,积极稳妥做好应急响应三级下的医疗卫生管理工作，更好地为首都人民群众生命健康服务。