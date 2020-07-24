夏日防虫宝典：驱蚊花露水 你选对了吗

夏天到了，蚊虫又开始出来到处害人了！广播、电视、超市、网络、微信里驱蚊花露水品种繁多，是不是有种让人眼花撩乱的感觉？那你知道这些夏天常用的驱蚊花露水如何选择吗？只要跟着我们做到以下几点就可以了。

■看产品“三证”

首先，购买时一定要看它的“三证”。因为根据我们国家颁布的《农药管理条例》的规定，驱蚊花露水是一种卫生杀虫剂，属于卫生农药管理范畴。

只要是农药就要看它有没有“三证”，也就是说看产品包装上有没有农业部颁发的“农药登记证号”“产品质量标准号”以及“农药生产许可证号”。

■看产品有效成分

然后，就要看产品的有效成分。常见有效的驱蚊成分包括： 避蚊胺（DEET）、 驱蚊酯（IR3535）、羟哌酯（ICARIDIN） 。所以一定要看驱蚊花露水的产品包装或说明书上是不是注明了包含以上有效成分。

如果您选择的驱蚊花露水包含这些有效成分的其中任何一种，就可以放心选用。

■看驱蚊成分浓度

接着，还要看驱蚊成分的浓度。一般来说，如果您只是日常防止蚊虫叮咬，选择以上有效驱蚊成分浓度在10%以下的即可。但是，如果您是要前往东南亚、非洲或美洲等刚好有疟疾、登革热、黄热病、寨卡热等蚊传疾病暴发地区，建议您选择10%-30%的高浓度驱蚊花露水。

■看有效保护时间

最后，要选择驱蚊花露水的有效保护时间。正规的驱蚊花露水都会在产品包装上标明有效保护时间，请根据您自己实际需要的时间长度选择相应的产品。