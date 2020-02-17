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北京二级以上医院推行非急诊全面预约

2020年02月17日08:19 来源：北京商报

　　防控新冠肺炎疫情期间，北京市将推行二级以上医院非急诊全面预约。2月16日，在北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上，北京市卫健委新闻发言人高小俊介绍，为阻断疫情传播，推进有序诊疗，北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作领导小组医疗保障组2月15日印发《关于我市二级以上医院实行非急诊全面预约的通知》（京防组医发〔2020〕7号）。通知要求全市三级医院原则上要在2020年2月20日前、二级医院在2月25日前推行非急诊全面预约挂号，取消现场挂号，实行网络、电话预约挂号。急诊、发热门诊除外。

　　通知要求，各医院取消现场挂号前，要对公众充分告知，并做好解释引导。同时，各医院要做好指导工作，对于预约挂号确有困难的老年患者等加强协助，解决困难。对于其他尚未实行预约途径的医院，可接入北京市预约挂号统一平台实现网络和电话预约挂号。各医院预约方式汇总后向社会陆续公布。

　　通知提到，各医院须按照实名就诊的原则，尤其做好急诊、发热门诊患者身份信息、住址、手机号等信息的登记保管工作。欢迎广大市民积极参加分级诊疗，特别是老年人和慢性病患者可到就近的社区卫生服务机构首诊，情况复杂的可通过医联体进行预约转诊到二三级医院。请广大市民给予支持和配合，请二三级医院认真做好细致的准备工作。

　　非急诊全面预约如何实行？ 在发布会上，北京同仁医院副院长魏文斌介绍说，北京同仁医院2016年起开展非急诊全面预约模式。推进非急诊全预约措施以来，预约就诊率逐年增加，目前已达到88%，预约精准到30分钟。

　　魏文斌表示，目前主要采取两方面措施：一是提供全方位预约挂号服务。多渠道开展预约挂号服务，预约途径包括：京医通微信公众号、院内自助机具、北京市预约挂号统一平台网站、114电话及114微信公众号等。二是合理分配预约号源,完善院内外分级诊疗机制。门诊号源实行全预约，把号源划分为初诊、复诊和转诊号池，深挖潜力，从“供给侧”合理调整号源结构。

　　做好非急诊预约诊疗工作的同时，减少了患者在医院停留时间，避免交叉感染，有利于做好疫情防控工作。

　　据高小俊介绍，目前，北京全市16个区设置了38个确诊病例密切接触者集中隔离医学观察点，可同时对2014例密切接触者进行集中隔离。2月15日0时至24时，北京市新增密切接触者6例，累计确定密切接触者1849例，其中988例已解除医学观察。密切接触者转为确诊病例有131人，转化率为7.1%。（记者 陶凤 常蕾）

(责编：许心怡、崔元苑)


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