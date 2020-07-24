7月23日大连新增2例确诊病例，行动轨迹公布

人民网北京7月23日电 据大连发布微信公号消息，7月23日大连市新增2例新冠肺炎确诊病例，现将有关情况通报如下：

患者冷某，女，39岁，现住址甘井子区大连湾街道，大连金普新区某金属有限公司员工。自述发病前14天未离开大连，无新冠肺炎确诊病例、重点地区来返连人员和境外人员接触史。7月14日16时左右出现头痛症状，随后出现发热、肌肉酸痛等症状，自服药物后症状缓解。7月21日16时20分到中国医科大学附属盛京医院大连医院发热门诊就诊，22日晨实验室检测新型冠状病毒弱阳性，大连市疾病预防控制中心复测为阳性。经省专家组复核为确诊病例（普通型），目前病情稳定，已转入定点医院隔离治疗。对排查到的密切接触者正在实施集中隔离医学观察。

该患者发病前3天以来的行动轨迹如下：

7月11日居家未外出。

7月12日12时许到大连湾光辉理发店染发。

7月13日7时许乘轻轨上班（大连湾站--保税区站），17时20分原路返回，在小区路边买菜。

7月14日7时许上班。18时许乘空调大客（辽B7811Y，保税区北门-庄河汽车站）前往庄河市。19时04分乘103路车（宝峰机械厂-中国银行站，车牌号辽B06738D）至婆婆家（庄河市城关街）。

7月15日13时43分至14时28分乘107路车（庄河港-汽车站，车牌号辽BY9891）。乘空调大客（辽BJ5178，庄河-大连），17时20分左右到达在大连湾小桥。

7月16日到李家农贸市场购物（时间记不清）。

7月17日正常上班。18时30分自驾车去父母家（庄河市大郑镇），用餐后，21时许自驾车回婆婆家。

7月18日自驾车到庄河市大郑镇宋排村，10时许参加外甥生日宴。

7月19日17时许与丈夫驾车到父母家，接弟弟送至开发区。20时许自驾车回到家中，到家后未外出。

7月20日、21日13时许步行到甘井子区岗北诊所输液治疗。

7月21日16时许由丈夫驾车到大连医科大学附属一院三部，经预检分诊后，转至中国医科大学附属盛京医院大连医院就诊。

王某，女，50岁，自由职业，居住地为甘井子区大连湾街道。自述发病前14天未离开大连，无新冠肺炎确诊病例、重点关注地区来返连人员接触史。7月16日出现乏力等症状，自服药物无明显改善。7月22日7时30分许到大连辽渔医院发热门诊就诊，核酸检测阴性，17时30分经大连医科大学附属第二医院核酸检测结果为阳性。7月23日大连市疾病预防控制中心复核阳性。经省专家组复核为确诊病例（普通型），目前病情稳定，已转入定点医院隔离治疗。对排查到的密切接触者正在实施集中隔离医学观察。

该患者发病前3天以来的行动轨迹如下：

患者居家为某服装厂手工缝制服装，7月1日-15日平均每两天与服装厂配送人员交接一次货物。

7月16日18时-20时在家附近大连康盛诊所就诊，全程佩戴口罩。

7月17日未外出。

7月18日、19日、20日、21日每天10时许-12时在家附近活动，佩戴口罩。

7月21日19时许前往大连康盛诊所，取药停留5分钟。

7月22日约7时30分步行前往大连辽渔医院，随即乘出租车回家取身份证，约8时10分返回大连辽渔医院发热门诊就诊。

患者自述上述行程均佩戴口罩。