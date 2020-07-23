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辽宁大连新增1例本土确诊病例 系海产品加工企业员工

2020年07月23日08:27 来源：中国新闻网

　　中新网7月22日电 据辽宁省大连市政府新闻办官方微博消息，大连市22日新增1例新冠肺炎确诊病例，有关情况通报如下：

　　患者石某，男，58岁，居住地为西岗区工七巷，独居，系某海产品加工企业员工(该企业从事进口及国产水产品加工、冷藏等业务)。自述发病前14天未离开大连，无新冠肺炎确诊病例、重点关注地区来返连人员接触史。7月16日出现发热、乏力等症状，自服药物无明显改善。7月21日17时左右到大连市中心医院发热门诊就诊，22日晨核酸检测阳性，当日大连市疾病预防控制中心复测阳性。经辽宁省专家组复核为确诊病例(普通型)，目前病情稳定，已转入定点医院隔离治疗。对排查到的密切接触者正在实施集中隔离医学观察。

　　该患者发病前3天以来的行动轨迹如下：

　　每日6时30分出门，从轻轨香炉礁站乘地铁三号线到大连湾站上班，步行至单位。17时下班原路返回家中。全程佩戴口罩。未在外就餐。

　　7月13日上班。6时30分出家门，17时许下班原路返回家中。

　　7月14日未上班。约12时30分出门，乘7路车由金海花园站至英华街站，13时许乘出租车至海港医院体检，全程佩戴口罩。

　　7月15日-17日上班。时间路线同13日。

　　7月18日上午上班(7:30-13:00)。回家就餐后至麦味多棋牌室娱乐。16时许去家附近宝泉洗浴约20分钟离开，随后去麦味多棋牌室娱乐。

　　7月19日未上班。12时许至麦味多棋牌室娱乐约1小时左右。

　　7月20日未上班。13时至15:30至麦味多棋牌室娱乐。

　　7月21日未上班。9时许去工人村小飞美发室理发，随后至麦味多棋牌室娱乐。12时40分左右返家，17时许乘出租车到大连市中心医院发热门诊就诊，全程佩戴口罩。

　　大连市卫健委提醒，为了您和他人的健康，请与确诊病例活动轨迹相关的公众采取如下防护措施：暂时不要外出，及时与社区或村委会联系，配合卫生健康部门要求进行隔离和检测；如有发热、咳嗽等症状请由社区或村委会通知120急救车或乘坐私家车到医院发热门诊就诊，请全程佩戴口罩，并主动告诉医生您可能与新型冠状病毒肺炎患者接触，配合做好医学观察。

(责编：许心怡、崔元苑)


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