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黑眼珠边上有个圈 警惕心脑血管病

2020年07月23日08:05 来源：广州日报

张婆婆最近照镜子发现，自己的黑眼珠跟白眼珠交界的地方有个像戒指一样灰白色的圈，不疼也不痒，到眼科咨询医生，才得知自己是出现了角膜老年环。眼科医生提醒，角膜老年环与血脂代谢异常、动脉硬化等心脑血管疾病关系密切，中老年人若发现角膜老年环应尽早就诊检查。

广东省妇幼保健院眼科冯庆阳医师介绍，角膜老年环常见于老年人，一般双眼发病，刚开始时出现在角膜上、下方，而后逐渐发展为环形，宽度约1至2毫米，并随年龄增长逐渐增宽、颜色变深。患者无明显症状，眼睛各项功能不受影响，主要表现在患者眼睛外观。

研究发现，角膜老年环是心脑血管疾病的征兆，许多患有角膜老年环的人都存在高脂血症、脑动脉硬化、冠心病等。因此，中老年人平常照镜子时留意下自己的眼睛，若出现了角膜老年环，应尽早前往医院检查是否患有心脑血管疾病，及早确诊才能及时治疗。（全媒体记者王婧 通讯员林惠芳）

(责编：许晓华、李轶群)


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