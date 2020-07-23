肩颈痛？还需分清颈椎病关节病

90岁的朱阿姨右肩痛了两年，连抬手都困难，一开始以为是颈椎问题，但做了很多针灸理疗都没用。日前，朱阿姨来到南方医科大学附属第三医院关节外科就诊，被诊断为肩袖损伤、肩骨关节炎，肩关节镜手术实施后两天，朱阿姨的关节已经不再疼痛，活动范围也大了很多，终于能睡个好觉了。南医三院关节科副主任医师曾春教授提醒，疼痛、无力是肩关节疾病的主要症状，不少患者却以为是颈椎问题，最好还是找专业医生诊断治疗。

曾春介绍，疼痛、无力是肩关节疾病的主要症状，很多人表现为夜间痛，睡觉时痛醒，严重影响睡眠质量。此外，肩关节疾病常常活动受限，比如手抬起或放下时疼痛，不受控，需要另外一只手做辅助；手摸背疼痛，影响个人生活料理，如：挂窗帘、洗澡、便后清洁等都不能自己完成。

有部分患者经常把颈椎痛跟肩痛混淆，因为肩关节疾病老年人发病率高，很多老人确实合并颈椎和肩关节两种疾病，所以要鉴别确实有难度。肩关节疾病表现为肩部放射痛，可以放射到肩中段甚至肘部，而且夜间痛比较明显；颈椎病一般表现为一侧或两侧的放射痛，常伴有麻木，但是肩部活动范围正常，举高、反手摸背等都可以做到。如果是合并两种疾病的患者，就需要医生鉴别，到底是哪一种疾病为主，解决主要问题，疼痛问题也就解决了。

（全媒体记者周洁莹 通讯员游华玲）