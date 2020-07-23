北京各博物馆原则上不接待团体参观

昨日，北京市召开第159场新冠肺炎疫情防控工作新闻发布会。北京市文物局副局长、新闻发言人凌明表示，截至目前，北京地区已开放博物馆54家，接待情况平稳，但暂不举办可能引发人员集中的文化或商业活动，原则上不接待团体预约参观。

凌明表示，在应急响应级别下调至三级后，要求各博物馆始终紧绷疫情防控这根弦，贯彻落实“有序、有限、安全、云端”的方针。鼓励具备疫情防控条件的博物馆，在确保安全的情况下尽可能实现开放，博物馆恢复开放的具体时间、预约方式、服务项目、入馆须知、观展注意事项等内容应提前通过线上线下等多种渠道向社会公告。

全面实行实名制预约参观方式，切实采取实名预约、总量控制、分时限流、语音导览等措施，减少人员聚集，暂不举办可能引发人员集中的文化或商业活动，原则上不接待团体预约参观；在科学测算观众承载量的基础上，合理安排参观时间，实现观众错时分批入馆并实时监测预警，博物馆日接待量不得超过日最大承载量的50%，瞬间流量不得超过最大瞬时流量的20%。

此外，凌明表示，除各博物馆自行设置的网站、微信公众号、预约电话外，该局官方微信公众号“北京文博”中“博物馆”栏目也设置了观众预约渠道，目前约有40家博物馆可以通过此渠道进行预约；鼓励各博物馆不断推进线上展览展示，丰富云端活动层次，通过实时直播、知识竞赛、微博话题等多种形式加强与观众互动，为观众提供更加多元化的博物馆“云体验”。

凌明提醒，根据近期北京疫情防控总体形势，全市博物馆会根据疫情的变化及防控级别随时调整博物馆的开闭馆及开放服务时间，在赴博物馆参观前通过各馆官方渠道查询开放信息、参观须知并进行实名预约，以确保信息正确、参观顺利。

文/本报记者 解丽 王斌 林艳

重点

朝阳设千万资金支持实体书店恢复经营

在昨天的发布会上，朝阳区委常委、宣传部部长、新闻发言人黄晓伟介绍了在疫情防控背景下，全区助力文化企业复工复产方面所做的各项努力。据她介绍，今年全区安排了1.32亿元的文化产业发展引导资金，通过产业政策引导，共支持296个企业（项目），均已拨付到位。

在租金支持方面，为了鼓励支持文化产业园区在疫情期间为驻园中小微企业减免租金，对执行该政策的园区，朝阳区按减免金额的30%给予园区最高不超过100万元的一次性奖励支持。黄晓伟通报说，截至6月1日，朝阳区73家文化产业园区已为1967家企业减免房租1.62亿元；在援企稳岗方面，朝阳区也加大了施策力度。数据显示，截至7月20日，共有10846家企业98954人申请临时性岗位补贴1.5亿元。

黄晓伟介绍说，今年疫情期间，为了进一步帮扶受疫情影响较大的实体书店尽快恢复良好运营，朝阳区还研究制定了《关于支持实体书店发展的实施意见》《实体书店扶持资金管理办法》，设立1000万元专项资金，用于支持实体书店恢复经营。

服务

儿童医院院长对疫情期间儿童就诊给出建议

在昨天的发布会上，针对疫情期间儿童出现急症该如何就诊这一问题，首都医科大学附属北京儿童医院院长倪鑫给出了建议。他建议，儿童出现急症时，要第一时间带孩子就近看急诊。

普通感冒等呼吸道常见疾病，可以选择北京儿童医院在各地的医联体机构就近首诊。慢性病患儿需要定期复诊。疫情期间，北京儿童医院正式开通了互联网诊疗服务，符合条件的复诊患儿关注微信公众号“北京儿童医院服务号”，点击“互联网诊疗”，即可实现在线复诊、在线开药以及处方药品配送到家服务。

“没到北京儿童医院看过病的或疑难重症患儿，除通过医联体实现远程会诊和绿色转诊外，还可以通过北京儿童医院微信公众号、APP等多种方式预约医院7天内的号源。”倪鑫介绍说，自6月11日起，北京儿童医院已取消实体就诊卡，就诊患儿家长仅凭一个二维码即可完成预约挂号、分诊、就诊、缴费、取药等流程。没有二维码的患儿家长，关注微信公众号“北京儿童医院服务号”也可随时在线获取。

本组文/本报记者 林艳 解丽 王斌