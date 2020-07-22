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今日大暑，古代有哪些解暑妙招可借鉴

2020年07月22日11:01 来源：广州日报

大暑为农历六月中气，全年第十二个节气，此时太阳到达黄经120度。大暑多在公历7月22日～24日交节，今年的具体交节时间是7月22日16时36分。

《孝经纬》说：“(小暑)后15日斗指未，为大暑。小大者，就极热之中分为大小，初后为小，望后为大也。律林钟，林者，众也，万物成熟，种类众多也。”

唐人元稹有诗句云：“大暑三秋近，林钟九夏移。”大暑是夏季最后一个节气，过后便进入秋天。“九夏”是指夏季的四、五、六月，三个月共90天。与大暑相对应的音律是林钟，故云“林钟九夏移”。

万物成熟的大暑时节，多在三伏天的中伏前后。今年入中伏的时间是7月26日，而大暑的交节时间是在中伏前4天，所以今年的大暑有11天是在中伏。

三伏天是全年最热之时，三伏天中又以中伏的平均气温最高。中伏期间之所以炎热至极，是因为自入夏以来，地面上白天从太阳光吸收的热量多于夜间散发的热量，随着热量不断积累，至中伏期间，所积热量达到峰值。

今年大暑与中伏重叠的时段，基本上是在大暑“二候”和“三候”期间。古人总结的“二候”常见现象，是“土润溽暑”。即天气闷热，湿气浓重。“三候”的常见现象是“大雨时行”。此时因湿气积聚，时常大雨滂沱。

在这“一年中最难熬的日子”，养生保健的重中之重是防暑避湿，护脾养心。

大暑导引坐功练起来

《养生杂纂》说：“此时静养毋躁，止声色，毋违天和，毋幸遇，节嗜欲，定心气。可居高明，可远眺望，可入山林，以避炎暑，可坐台榭空敞之处。”现代人大多有空调降温，已不用入山林避暑，但仍须静养毋躁。

由于天气湿热，人易贪凉饮冷。古代医家反复强调不可养成这样的坏习惯。陶弘景说：“冰水止可浸物，使驱日晒暑气。不可作水服，入腹内，冷热相搏，成疾。”孙思邈说：“此时阴气内伏，暑毒外蒸，纵意当风，任性食冷，故人多暴泄之患。”现代人整天吹空调，也算是“纵意当风”。

老人尤其不可多食肥冷之物。《养生杂纂》说：“老人气弱，当夏之时，纳阴在内，以阴弱之腹，当肥冷之物，则多成泄泻。”

古人建议，大暑天宜多喝“汤”和“酱”，包括梅酱、乌梅酱、木爪酱、豆蔻汤等。

现代人喜欢喝茶解暑消食，但古人更喜欢服用“桔红散”消暑。“桔红散”用新会陈皮一斤，生姜半斤，取汁，与陈皮拌匀焙干，再用肉豆蔻一两，甘草二两，盐三两，同炒，研为末，用茶点服，一次一钱。

另有“参麦散”亦可消渴生津。三伏天时，用门冬、五味子、人参泡汤，可代茶饮，效果更佳。

另外，古代流传“陈希夷季夏二气导引坐功图势”，其中大暑导引坐功姿势如下：每天早上起床前，盘腿而坐，双手握拳据床，两拳伸直与臂同宽，拳眼相对，身体重心前移，上身前俯。扭颈向左右上方虎视，左右各做15次。然后叩齿、吐纳、咽津而收功。此姿势动作对头项胸背风毒、咳嗽上气、喘渴烦心、胸膈满、臑臂痛、风寒汗出、中风、健忘等均有疗效。（记者 钟葵）

(责编：许心怡、崔元苑)


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