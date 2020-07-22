北京连续16天无新增报告确诊病例 昨日出院17例

人民网北京7月22日电 据北京市卫健委消息，7月21日0时至24时，北京无新增报告本地确诊病例、疑似病例和无症状感染者，治愈出院病例17例；无新增报告境外输入确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

6月11日0时至7月21日24时，累计报告本地确诊病例335例，在院87例，治愈出院248例。尚在观察的无症状感染者9例；无新增报告境外输入新冠肺炎确诊病例、疑似病例和无症状感染者。

全市已连续16天无新增报告确诊病例，具体为平谷区自有疫情以来无报告病例、延庆区180天、怀柔区166天、顺义区164天、密云区161天、石景山区37天、门头沟区36天、房山区36天、东城区35天、通州区31天、朝阳区30天、西城区29天、海淀区26天、昌平区26天、大兴区21天、丰台区16天。全市所有街乡均为低风险地区。