国家卫健委：7月21日新增确诊病例14例 其中本土病例9例均在新疆

人民网北京7月22日电（董童）国家卫生健康委于今日在官网发布的《截至7月21日24时新型冠状病毒肺炎疫情最新情况》（以下简称“情况”）提出，7月21日0—24时，31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增确诊病例14例，其中境外输入病例5例（上海2例，广东2例，云南1例），本土病例9例（均在新疆）；无新增死亡病例；无新增疑似病例。当日新增治愈出院病例23例，解除医学观察的密切接触者434人，重症病例较前一日减少1例。

境外输入现有确诊病例80例（其中重症病例2例），现有疑似病例1例。累计确诊病例2020例，累计治愈出院病例1940例，无死亡病例。

情况显示，截至7月21日24时，据31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告，现有确诊病例233例（其中重症病例6例），累计治愈出院病例78840例，累计死亡病例4634例，累计报告确诊病例83707例，现有疑似病例1例。累计追踪到密切接触者772804人，尚在医学观察的密切接触者6988人。

31个省（自治区、直辖市）和新疆生产建设兵团报告新增无症状感染者22例（境外输入8例）；当日无转为确诊病例；当日解除医学观察7例（境外输入4例）；尚在医学观察无症状感染者164例（境外输入84例）。

情况还提出，累计收到港澳台地区通报确诊病例2519例。其中，香港特别行政区2018例（出院1324例，死亡14例），澳门特别行政区46例（出院46例），台湾地区455例（出院440例，死亡7例）。