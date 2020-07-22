血脂高就吃素？关于心血管疾病这三大误区要当心

近年来，心血管疾病知识被越来越多的人了解。与此同时，各种未经科学论证的伪科普与“经验之谈”，也经常混淆视听，给广大患者造成认知误区，甚至影响病情判断，贻误治疗时机。

随着夏季高温天气到来，心血管疾病也进入高发季，破除常见认知误区，掌握科学常识，对心血管疾病的预防与治疗尤为重要。

误区一：高血脂坚持吃素就可以

血脂高低并不取决于是否吃肉，饮食不合理的情况下，即便坚持食素，血脂也不会得到有效控制。

因为素食有好有坏，相较于长期坚持食素，选择哪些素食更为重要。如新鲜的水果蔬菜、粗粮、干果、豆类，属于健康的素食，而精制的面包、馒头、白米饭、饼干、点心则属于相对不健康的素食，不健康的素食对血脂同样会造成不良影响。同样，肉类也有好坏之分，比如鱼肉对血脂就有积极的调控作用。除此之外，影响血脂的不仅仅是饮食，体力活动、遗传因素、烟酒等也会影响血脂。因此，血脂高不是一定要吃素，而是要选择吃健康的食物，坚持健康的生活方式。

但是，胆固醇受饮食的影响相对较小，有一定的遗传因素，所以胆固醇高的患者单靠饮食，或者生活方式的改善较难达到正常水平，多数仍需要药物辅助治疗。

误区二：颈动脉有斑块但不狭窄，不需要治疗

很多患者在进行颈动脉超声体检项目后，发现自己“颈动脉内中膜增厚”，或者“颈动脉斑块形成”，但没有狭窄。既然只是斑块，还没长到引起动脉狭窄的程度，因此认为无需治疗。

实际上，因为颈动脉是全身动脉粥样硬化的窗口，颈动脉出现动脉粥样硬化早期表现，说明血管已经不健康了，今后发生心肌梗死、脑卒中的风险已经升高。这时虽然不需要处理局部的病变，但仍需要患者重视病情。

首先需要采取健康的生活方式，包括控制饮食、改善饮食结构、增加运动、减轻体重、戒烟限酒，这些措施有助于降低血液中胆固醇水平，防止斑块进一步增长。

其次，控制好血压、血脂、血糖。高血压和糖尿病都是导致动脉粥样硬化斑块形成的重要因素。

第三，积极合理的应用他汀类药物治疗。已有多项临床研究证实，他汀可稳定斑块，甚至逆转斑块。最重要的是，让坏胆固醇（即LDL-C，低密度脂蛋白胆固醇）达标。

至于哪些患者需要吃他汀，可以根据以下情况进行判断：如果已经患有冠心病、脑血管病、糖尿病的患者，必须要吃；如果存在高血压、肥胖、吸烟等心血管危险因素的患者，或者LDL-C比较高的患者，则应在医生的指导下应用他汀。

误区三：心肌缺血就是心肌梗死

当患者血管狭窄，达到一定活动量或情绪激动时心肌需氧量增加，血液供应不上时，就会出现心肌缺血，症状可能表现为心绞痛。而比较严重的心肌缺血，如急性心肌梗死，血管完全堵塞，心肌坏死，就会面临猝死风险；又或者是心肌坏死程度严重，心脏无力收缩，发生心力衰竭。严重的慢性长期心肌缺血也会引起心脏重构，导致缺血性心肌病，引发心力衰竭等问题。

因此，临床上对严重程度不同的心肌缺血采用不同的治疗措施。如：急性心肌梗死需要尽快开通血管；不严重的心绞痛，可选用药物进行症状控制；严重的心绞痛，药物治疗效果不好或缺血面积较大时，可能需要采用支架或者搭桥手术解决局部狭窄。

本文由中国医学科学院阜外医院副主任医师杨进刚进行科学性把关。

中国医学科学院阜外医院供稿