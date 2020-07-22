本报北京7月21日电 （记者张璁）记者从公安部交管局获悉：暑期来临，少年儿童假期外出游玩、农村留守儿童到城市探望父母等出行需求增加。特别是受新冠肺炎疫情影响，今年暑期少年儿童的出行方式将呈现出一些新变化。公安部交管局提醒广大家长，关注暑期少年儿童交通安全问题，加大监管看护力度，加强交通安全教育，抵制客车超员等违法行为，共同守护少年儿童暑期出行安全。

根据公安部道路交通安全研究中心分析研究，今年暑期少年儿童交通出行将面临以下安全风险：

暑期短途自驾出游需求增加，少年儿童乘坐私家车出行风险上升。据有关部门统计，我国有0—14周岁儿童同时有私家车的家庭约占城市家庭总数的50%以上，这些家庭的孩子每月乘坐私家车的时间在20小时左右。近年来，家长在暑期带孩子短途自驾游热度持续走高，加之今年受新冠肺炎疫情影响，自驾车出行的比例将进一步增加。儿童乘车事故伤亡人数在7、8月出现明显峰值，其中儿童单独留在车内、未使用儿童安全座椅、头手伸出车外等原因导致的儿童伤害问题较为突出。

12周岁以上少年儿童骑自行车，甚至违法驾驶机动车风险加大。12周岁以上少年儿童独立意识增强，城市里假期结伴去公园、体育场等场所，农村结伴去集市或县城出游机会增加。但少年儿童行为状态具有随机性和爆发性，容易在行为上表现出过度自信，导致危险防范意识缺失，有的甚至违法驾驶机动车、电动自行车，增加交通安全风险。

国省道路、停车场出入口等场所少年儿童交通事故风险较高。在暑期，少年儿童独自外出行走、活动的机会较多，特别是农村少年儿童在村边、国省道路附近玩耍打闹现象比较常见。从抽样调查结果看，暑期少年儿童在国省公路、停车场出入口等场所发生交通事故的风险增加，尤其是忽然加速猛跑、中途折返导致的事故风险较高，占步行事故总数的50.4%。

留守儿童、“小候鸟”交通出行风险加大。农村留守儿童“隔代看护”现象较为普遍，部分“小候鸟”乘车长途出行与父母团聚，城市生活期间，对城市道路交通环境的陌生导致“小候鸟”面临较大出行风险。

《 人民日报 》（ 2020年07月22日 12 版）