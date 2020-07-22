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乌鲁木齐491个社区蔬菜副食品直销店政府给予补贴

2020年07月22日07:58 来源：人民网-新疆频道

　　发布会现场。马亮 摄

　　人民网乌鲁木齐7月21日电（马亮 李龙）21日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。乌鲁木齐市商务局（粮食局）局长闫峻表示，乌鲁木齐市加大调研力度、加强产销衔接和市场配送，将强化市场监管，全力保障市场供应。

　　闫峻在发布会上介绍相关情况。马亮 摄

　　一是对凌庆、新北园春等二级批发市场给予一定的补贴，补偿其与一级批发市场之间的价差，努力降低批发价格；

　　二是进一步摸清供需两端底数，加大农商、农超的对接力度，开展划区域分包制合作，促进产区乡镇、合作社与销区批发市场、超市、直销企业有机分包结合，形成长效合作机制；

　　三是对全市491个社区蔬菜副食品直销店给予相应补贴，蔬菜实行“高进低出”销售；

　　四是联合价格监督部门和市场监管部门打击囤积居奇、哄抬物价的行为。

　　经过相应的保供措施，蔬菜及批发价格保持在了较为稳定的水平。

(责编：许晓华、李轶群)


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