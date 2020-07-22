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确需离乌人员核酸检测合格后可离开

2020年07月22日07:58 来源：人民网-新疆频道

　　新闻发布会现场。马亮 摄

　　人民网乌鲁木齐7月21日电（马亮 萨妮娅）“动员各族群众非必要不要离开乌鲁木齐，确需离开，需接受核酸检测，无异常方可离开。”乌鲁木齐市委常委、宣传部长隋荣说。

　　21日下午，新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开新闻发布会，介绍乌鲁木齐市疫情和防控工作情况。截至7月20日24时，新疆（含兵团）现有确诊病例55例（其中重症病例4例），乌鲁木齐市53例、喀什地区1例（乌鲁木齐市输入病例）、兵团1例；现有无症状感染者55例，均在乌鲁木齐市。

　　乌鲁木齐市委常委、宣传部长隋荣介绍情况。马亮 摄

　　隋荣介绍，此次疫情突如其来，为坚决防止疫情向外扩散，动员各族群众非必要不要离开乌鲁木齐，确需离开人员，免费进行核酸检测，无异常方可离开，同时将提前通报相关省市。

　　此外，受疫情影响，离乌出疆的航班和列车不同程度减少，部分外来出差、旅行人员滞留，对此乌鲁木齐市委、市政府高度重视，经研究决定，在全市所有营业的宾馆为滞留旅客提供免费食宿、免费接送、免费核酸检测，核酸检测合格后即可离开。

(责编：许晓华、李轶群)


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