乌鲁木齐全市范围分阶段免费开展核酸检测 25家机构承担

人民网乌鲁木齐7月18日电（马亮 萨妮娅） “乌鲁木齐市将按照‘应检尽检、愿检尽检’的原则，突出重点，分级实施，在全市范围内分批有序开展免费核酸检测工作。”7月18日下午，乌鲁木齐市卫健委主任张卫在新疆维吾尔自治区人民政府新闻办公室召开的新闻发布会上说。

此次核酸检测工作分两个阶段完成：

第一阶段：从7月17日起，对有确诊病例、疑似病例、无症状感染者、密切接触者、发热病人等重点人群的社区进行核酸检测，完成重点人群所在社区100%检测的目标。

第二阶段：安排其他社区和自治区、市两级机关企事业单位人员进行核酸检测。自治区党政机关、企事业单位人员的核酸检测工作由自治区指挥部统筹本级医疗卫生机构完成。

据了解，本次核酸检测工作，由乌鲁木齐市属地（不含兵团、军队）具备核酸检测能力的25家机构承担，其中自治区级医疗卫生机构12家，乌鲁木齐市、区（县）属医疗卫生机构9家，第三方医学检测机构4家。根据国务院联防联控机制《关于加快推进新冠病毒核酸检测的实施意见》（联防联控机制综发〔2020〕181号）文件精神，采用5∶1混检方法进行检测。