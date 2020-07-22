PVC保鲜膜使用要避开油和酒

保鲜、防止水分流失、防串味儿……保鲜膜实属居家必备产品。夏天来了，保鲜膜的使用率更是大大增加。近日，有传言表示经常使用保鲜膜会致癌，这则传言是真的吗？

对此，科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任、中国互联网联合辟谣平台专家委员会委员阮光锋告诉科技日报记者，只要符合《食品用塑料自粘保鲜膜》《食品安全标准食品接触材料及制品用添加剂使用标准》（GB9685—2016）等相关国家标准的产品，就不会对健康造成危害，更不会致癌。

PVC保鲜膜安全问题主要聚焦两方面

阮光锋介绍，目前，市场上销售的食品保鲜膜主要有三大类。第一类是聚乙烯（PE或LDPE）材质，主要用于水果、蔬菜、猪肉等生鲜食品的包装；第二类是聚偏二氯乙烯（PVDC）材质，主要用于肉类熟食的包装；第三类是聚氯乙烯（PVC）材质，可用于食品包装。

公开资料显示，材质为聚乙烯和聚偏二氯乙烯的食品保鲜膜是无风险的，可以安全使用。对于材质为聚氯乙烯的食品保鲜膜，网上有说法称，其中含塑化剂会致癌。这样的说法是真的吗？

“聚氯乙烯是以氯乙烯单体聚合而成的高分子材料。大家常担心的PVC的安全问题主要涉及两方面，即氯乙烯单体和塑化剂是否有害。”阮光锋说。

阮光锋表示，聚氯乙烯是国际癌症研究中心评定的3级致癌物，基本不用担心。3级致癌物为动物和人群研究的致癌证据都不充分，或动物实验证据充分，但人群研究则明确无致癌作用。而氯乙烯单体则是的1级致癌物，是证据比较充分的人类致癌物。

我国标准食品包装用聚乙烯树脂卫生标准（GB9681-1988）规定，食品包装用聚氯乙烯成型品种氯乙烯单体的含量不得超过1毫克/千克。另外，《食品法典》也制定了氯乙烯单体在食物中的指引限值不得超过0.01毫克/千克。

“通过这些严格的规定，我们可以将食品安全风险降到尽可能低。因此，如果购买PVC塑料，尽量从正规渠道购买。”阮光锋说，PVC在受热时并不会产生氯乙烯单体，而是产生氯化氢气体，并导致塑料的变形和变色。产生的氯化氢基本会挥发或者溶解到液体中，非常微量，安全性也可以放心。

塑化剂又称为增塑剂，在聚氯乙烯塑料中有广泛的应用。塑化剂中应用较多的是邻苯二甲酸酯类物质，这类物质有上百种化合物。国家标准规定，邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯（DEHP）从包装材料进入到食品中的量不能超过1.5毫克/公斤。

“塑化剂的安全性还是取决于吃了多少，以及吃了多久。只要符合国标食品包装材料标准就不会对健康造成危害，而那些违法违规产品则可能存在滥用或迁移量超标的问题。”阮光锋说。

溶解于油脂、酒精中会有一定风险

在生活中选购保鲜膜产品时，专家强调，首先要购买正规卖场出售的正规厂家的食品保鲜膜，尽量购买聚乙烯、聚偏二氯乙烯材质的食品保鲜膜，并且看清各种组成成分。

“那些违法违规产品，可能存在滥用或迁移量超标的问题。因此要尽量购买正规卖场出售的、正规厂家生产的食品保鲜膜。”阮光锋提醒，国家对塑料产品都有严格的质量规定，只要是正规产品，都是可以放心使用的。

“同时，要避免和油脂、酒精类食物同时使用。虽然PVC材质的食品保鲜膜在正常情况下使用无风险，但其不能用于油脂、酒精类食物，因为塑化剂溶解于脂肪、酒精中，会有一定风险。”阮光锋说，塑料制品尽量不要用来盛放、储存油脂含量高的食品，塑化剂可以溶解于脂肪中，如果油脂多，塑化剂的溶出可能更多。

除此以外，要避免高温加热。“不管是食品保鲜塑料盒，还是保鲜膜，都不提倡和食物一起高温加热，除非保鲜膜特别标明‘可用于微波炉’，或标明了可耐受的温度。”阮光锋说。

专家提醒，各种保鲜膜所标注的最高耐热温度不同，有的相差10℃左右，微波炉内的温度较高时会达到110℃左右，消费者必须严格按照保鲜膜包装上标注的温度加热或者选择耐热更好的保鲜膜。

目前实施的《食品用塑料自粘保鲜膜》国家标准，不仅对保鲜膜种类、使用原料和使用添加剂作出了明确规定，还对各种保鲜膜的使用功能进行了严格限制。按照国标的要求，可用于包装食品的保鲜膜必须标注“食品用”字样；聚氯乙烯保鲜膜仅适合用于包装生鲜食品，应标有“不能接触带油脂食品”“不得微波炉加热”“不得高温使用”等警示性语言；其他类别的保鲜膜，如可用于微波炉加热，应注明“可微波炉使用”、加热方式及最高耐热温度。

阮光锋强调，塑料制品在某种程度上方便了我们的生活，每一种塑料性质和使用条件都是有差异的，合理使用才能更好的保障安全。塑料制品一般都不是非常耐高温，温度较高时可能析出有害物质，因此平时使用时尽量避免长时间高温加热。（本报记者 马爱平）