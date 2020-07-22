美近六成青少年心肺功能不佳

科技日报华盛顿7月20日电 （记者刘海英）美国心脏协会杂志《循环》20日刊发一篇科学声明称，美国有近60%的青少年心肺功能不佳，他们的心肺适应能力（CRF）指标低，未来健康风险大。研究人员呼吁美国社会，尤其是中小学要重视这一问题，采取措施改善这一现状。

CRF是一项关于身体在运动期间向肌肉提供氧气能力的指标。有研究表明，CRF指标较低的孩子，在较年轻的年龄段罹患早发性心脏病、Ⅱ型糖尿病和高血压的风险较高，成年后因心脏病和中风而过早死亡的风险也较高；而CRF指标高的孩子，不仅身体会更健康，思路也会更清晰，心理会更健康，自我价值感和生活满意度也更高。因此，科学家认为，测量CRF不仅可以帮助了解少年儿童的身体健康状况，还可以帮助了解他们的认知能力和心理健康状况。但自上世纪80年代以来，无论是在美国，还是在全球范围内，青少年的CRF水平都呈下降趋势。

在最新声明中，研究人员指出，造成青少年CRF低下的最大原因之一，是他们缺乏体育锻炼。现在的孩子花费越来越多的时间去玩电子游戏，去网上冲浪，久坐不动。而最近一项结合多项研究结果的分析发现，久坐时间增加与儿童CRF水平降低有关。研究人员称，要改善少年儿童的CRF水平，需要他们动起来并进行定期的体育锻炼，例如进行高强度间歇训练，如短跑，或一些剧烈的体育运动，如篮球、足球等。

该科学声明撰写委员会主席、密苏里大学儿科学教授吉萨·拉胡维尔指出，心肺功能对于儿童及其成年后的身心健康至关重要，CRF则是一项能够显示儿童心肺和血液循环状况的一个指标，比体重、血压、胆固醇和血糖水平等指标更能反映他们的整体健康状况。希望该科学声明能够提高人们对青少年心肺功能问题的重视，激发人们研究更有效、更低成本的测试手段，并共享研究结果，通过有效干预措施改善美国青少年的CRF水平。