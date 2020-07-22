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俄研究称境内新冠病毒主要来自欧洲

2020年07月22日07:42 来源：科技日报

　　科技日报莫斯科7月20日电 （记者董映璧）20日，俄罗斯斯科尔科沃科学技术学院发表研究报告称，该院科研人员与其他俄罗斯科研机构合作，通过基因组流行病学研究发现，在俄境内蔓延的新冠肺炎疫情的源头并非来自于中国，而是从欧洲输入的。

　　该学院研究报告称：“对照俄罗斯境内传播的病毒基因数据与人口迁移信息，科研人员得出结论，在今年2月下旬至3月初，至少有67个独立的新冠病毒被输入到俄罗斯许多城市。根据这些数据可知，流行于俄境内的新冠病毒并非来自于中国，而是主要来自欧洲。”

　　研究报告还表示：“俄罗斯很多早期新冠病毒输入病例并未导致疫情暴发。但目前在俄罗斯境内至少有9种不同病毒的变种在传播，而这些病毒在其他国家没有发现。”

　　主持该项基因组流行病学研究的斯科尔科沃科学技术学院格奥尔吉·巴济金教授称，参与该项科研工作的还有俄罗斯高等经济学院、俄罗斯卫生部斯莫罗金采夫流感研究所、俄罗斯哈里科维奇信息传播问题研究所。他认为，基因组流行病学研究非常重要，它不仅能够发现新冠病毒是如何在俄罗斯出现的，而且可以使科研人员预判，今后如果俄罗斯开放边境，出现新的输入病例后会发生什么？是否还会再次导致新冠病毒流行？

(责编：许晓华、李轶群)


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