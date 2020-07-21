北京公布三级响应级别下市场防疫工作常态化七大措施

人民网北京7月21日电（董兆瑞） 7月21日，北京市人民政府新闻办公室召开新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作第158场新闻发布会。北京市市场监管局副局长陈言楷介绍，经过全市上下共同努力，当前防控形势持续趋稳向好，7月20日零时起，北京应急响应级别调整至三级。但我们一定要保持清醒认识，疫情防控大考未到交卷之时，要坚持“外防输入、内防反弹”不放松，持续做好各项常态化措施。

一是压实主体责任。农贸市场、餐饮食堂、商超等市场主体要建立健全防控工作责任制和管理制度，落实清洁、消杀、通风、人员防护等防疫措施，坚持单位和个人健康监测报告制度，公众要养成良好卫生习惯，做好自我防护。

二是强化制度落实。市场主体要将双责任人、名册登记、消杀记录、宣传培训、应急预案、专职消杀员等制度落实落细落到位。市场监管部门将采取重点检查与随机抽查相结合的方式，对重点业态、重点场所、重点人群持续开展防疫执法检查，加大问题主体公示力度。

三是保持卫生清洁。将爱国卫生运动长期融入到农贸市场、超市、餐饮等食品生产经营场所的常态化防控工作中，督促市场主体在生产经营过程中保持环境清洁，做到场所、用具定时清洁、垃圾杂物随产随清，生产经营结束后彻底清洁。在秋冬季到来前，将组织全市农贸市场、超市、餐饮等市场主体开展爱国卫生专项行动，全面提高环境卫生质量。

四是强化场所防控。市场主体严格按照指引做好重点场所、重要点位、设施设备、公共空间等区域的消杀、卫生清洁、通风等工作，确保与食品生产经营行为有关的要素全方位纳入消杀范围，做到开业一家、消杀一家。对于农贸市场、餐馆食堂、超市等人流量大的生产经营场所以及电梯、员工宿舍、卫生间等密闭、半密闭式空间要进一步加强通风，采取限流措施，防止人员聚集扎堆。全市将对农贸市场、大型餐饮、超市等人员密集场所开展通风隐患大排查。

五是强化人员防护。实行健康宝“绿码”上岗制，落实体温监测、洗手消毒，佩戴口罩、手套并及时更换等措施。对有发热等疑似症状人员应在做好个人防护后及时就诊，禁止带病工作。引导消费者保持良好卫生习惯，遵守《北京日常防疫指引》《首都市民卫生健康公约》《公众需要始终坚持的重点防控措施指引》，坚持科学佩戴口罩，提倡勤洗手，不吃生冷食品，注意清洁卫生，倡导健康生活。

六是防控重点产品。全市开展冷冻冷藏肉品、水产品等重点产品的风险排查工作，督促市场主体严格执行《进口冷链食品防疫指引》等要求，加强从业人员日常防控和冷链食品存储、运输、生产、经营环节的预防性消杀，落实进货查验、索证索票、销售记录制度，不经营票证不全、来源不明的食品，如实记录产品销售去向。

七是强化宣传引导。以小视频、宣传海报等多种方式，在农贸市场、超市、餐饮等经营场所显著位置，广泛宣传疫情防控工作的重要性和具体措施，提示所有从业人员和进入经营场所的顾客养成良好的卫生习惯。加强培训和指导，提高从业人员应知应会能力和防疫工作质量。

下一步，全市市场监管部门将坚持慎终如始，保持高度警惕，按照“科学、精准、有效”防控要求，持续巩固来之不易的防控成果，毫不松懈地抓好常态化疫情防控工作。