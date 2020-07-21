北京应急响应级别下调十项措施防反弹

据媒体报道，自7月20日零时起，北京市应急响应级别由二级调至三级后，还将坚持严格施行10项措施，在持续分析评估疫情形势的基础上，动态调整今后的疫情防控策略措施。

北京新发地批发市场聚集性疫情发生，是武汉疫情暴发后首个一线大城市疫情呈反弹的现象。对此，北京市的应急响应级别相应提高，应对措施迅速到位，在短时间内实现了确诊病例零增长，由此回调应急响应级别至三级，让人们松了一口气。不过，在疫情传播的机理尚未被全部认识清楚之前，疫情防控的措施却不能放松。从道理上讲，这些疫情防控措施的覆盖面，必须大于人们对疫情可能扩散的传播方式的认识和理解。

这样基于公共福祉而设定的疫情防控覆盖面，肯定会对个人行为的自由度有所约束。这就是说，不论个人对生命价值的认知有何不同，不论个人对病毒的认识有何不同，也不论个人的道德素养和身体素质有何不同，对疫情防控所要求做到的行为规范，必须一体执行。在疫情防控问题上，没有人可以任性，没有人拥有特权，病毒面前，应人人慎行。

北京市应急响应级别下调后，一些公共场所的开放度也将随之调整。公园、旅游景区和体育健身、图书馆、博物馆、美术馆等室内外场所按50%限流开放。在落实主办方主体责任、严格清洁消毒通风、保持社交距离、科学佩戴口罩、完备应急预案的前提下，可举办500人左右规模的会议，并视情动态调整会议规模。可以预计，这样的开放程度，将可恢复首都的许多政治、经济、文化等功能，从而为国家生产生活秩序正常化起到引领作用。

当然，也正如北京市新型冠状病毒感染肺炎疫情防控工作新闻发布会所提示的那样，那些经评估后逐步限流的会展、体育赛事、演出活动及电影院等开放场所，仍然要坚持科学佩戴口罩，随身携带口罩；从事医疗卫生、公共服务等高风险暴露人员则必须佩戴口罩；小于1米近距离接触、处于人员密集、封闭拥挤场所必须佩戴口罩。于疫情防控而言，这样的要求并不过分。同时，对不按要求去做，或做不到位的人或单位，也仍然要按照相关规定予以处罚。

勤洗手，保持社交距离，出现发热等可疑症状时要及时报告、及时就诊，做好自身和家人的防控措施，这是防止疫情反复的有效办法。本次疫情反弹也提醒人们，为秋冬季可能出现疫情做好应对准备，做好预案，完全有必要。常态化防控疫情，实际上就是疫情防控的措施常态化，将疫情防控中所认识到的文明行为常态化，让这些行为和做法成为日常工作和生活的一部分。

（作者：孔曾墨，系媒体评论员）