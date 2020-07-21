紧抓常态化防控让暑期安全平稳有序

随着北京应急响应级别由二级下调至三级，社会活动强度继续上升，人员交互频率明显增加。如何统筹好常态化疫情防控与复工复产、暑期经济，实现安全平稳有序，是对北京抗疫新的大考。

暑期是传统的消费旺季、旅游旺季，对于第三产业发达、旅游资源丰富的北京来说更是如此。抗疫半年多来，大家积极响应号召，“少出门，少流动”，积累了相当的消费和出游需求。如今，生产生活秩序进一步回归正常，再借暑期经济的东风，相关行业迎来了复工复产最好的时间窗口，“跨省团队游恢复、影院开放、消费季重启”等也都引发社会广泛关注。但与此同时，我们又必须看到，暑期、疫情、汛期叠加，在城市安全方面催生了诸多的不确定性。特别是学生群体放假，出游人群增多，社会流动频繁，人员聚集风险和疫情传播风险也随之提升。从这个意义上讲，应急响应级别下调，其实是对常态化疫情防控提出了更高要求，城市热闹了、消费红火了，更需要我们始终紧绷安全这根弦，一时一刻、一丝一毫也不能麻痹松劲。

眼下，北京疫情形势持续稳定向好，但“外防输入、内防反弹”压力仍在。守护好来之不易的战果，在安全这个最大前提下进行暑期活动，依然要靠全城动员、全民防疫。我们必须抓紧抓实抓细各项防控措施，继续以高标准落实“四方责任”，不折不扣做到“三防”“四早”“九严格”。暑期群体活动、商业活动密集的重点行业、重点场所，更要将防控作为头等大事，明确底线红线，有所为有所不为，坚决堵住与自身相关的各种可能的防疫漏洞和风险。

目前，三级响应下常态化疫情防控政策措施正在细化，各行各业各类防疫指引也正在完善，当务之急是对标对表、全面落实。如旅行社要及时了解旅游目的地和客源地疫情防控情况，做好汛期旅游线路疫情防控和安全风险评估；公园景区要落实“限量、预约、错峰、疏导”要求，特别是按50%限量强化流量管理，严防发生大人流聚集，严格执行汛期景区关闭和恢复开放规定；商业服务业企业要继续加强营业场所通风、清洁卫生和预防性消毒，落实好常态化测温、佩戴口罩、核验“健康宝”、划设“一米线”等防控措施；全市教育系统和各类学校、培训机构要加强健康监测，不组织不接待夏令营、游学团等聚集性活动。防控工作重在态度、重在细节，所有主体要算清社会账、长远账，为维护安全放心的大环境尽责出力，也是在为自身发展创造最大条件。

对于暑期将出现的新情况，我们要未雨绸缪；对于行之有效的好习惯，我们要继续坚持。社区公共场所要继续严格管理，全面推广应用“健康宝”进行电子扫码登记，为流行病学调查、涉疫人员筛查提供支撑；社区（村）要持续深入开展爱国卫生运动，加大垃圾分类和清运处理力度，消除卫生死角盲区，坚持科学消毒，推广消毒专员制度。同时，优化出入口管理措施，改进完善值守机制。广大市民要继续强化自己是健康第一责任人的基本理念，不断提高自我防护能力，将科学佩戴口罩、保持社交距离、使用公勺公筷等良好风尚融入日常。

常态化防控，就是在坚持设防中全面恢复生产生活秩序。所有人守规矩、负责任，就能让这个逐渐热闹起来的暑期成为统筹疫情防控与经济社会发展的新起点，将疫情对我们的影响降到最低。