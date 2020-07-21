“老人咋没来做透析？”凭借职业敏感，这位青岛护士救了一条命

病人没有定时到医院做透析，护士敏锐察觉前后多次打电话各种调度，把处在昏迷中的67岁老人紧急送往医院，将其从死亡线上拉回。近日，青大附院血液净化科护士李琳的事迹在医院传播开来，大家纷纷称赞她为“最美护士”。7月20日，记者从青大附院了解到，病人目前已经脱离生命危险，体征稳定，将被转到肾内科继续接受治疗。

周正才目前生命体征平稳

老人“缺席”透析引起她的察觉

6月18日一大早，青大附院市北院区血液净化科的主管护师李琳像往常一样，来到科室中，给预约前来做透析的患者称好体重，打开机器，协助他们上机治疗。做事向来细心的她立马发现固定在A区进行透析的患者周正才（化名）无故“缺席”了，这立马“激起”她的敏感神经，准备给周正才打电话。

身为护士的李琳平时和每位患者的关系都很好，每个患者家中是什么情况，她也能够了如指掌。在前期的沟通中，李琳了解到，周正才一直是自己独居的状态，育有一个儿子常年在英国读书，身边无人照顾。周正才常年患有糖尿病肾病，后又引发尿毒症，近两个月一直在青大附院市北院区做透析。每周二、周四、周六，他都会常规来到医院，突然“无故”的缺席让李琳心中感到不妙。

她紧急连拨了老人的电话进行询问，响了三声后，电话一头传来周正才有气无力的声音：“我在家里干了点活，出汗受凉，发烧38℃，去不了了。”听到这种声音后，李琳的心立马“揪”起来，她判断的没错，老人身体出现了问题。

“如果因为发烧而不能及时做透析，患者无尿，水分和毒素排泄不掉，就会导致高钾血症，产生心肌无力导致心跳骤停，非常危险。”李琳告诉记者。电话中，她反复叮嘱老人去发热门诊就诊，必要时去挂急诊，直到老人答应，她悬着的心才平静下来。

隔了一天，应来做透析的周正才依旧没出现。李琳再次拨打老人的电话，但被老人一次次挂断，怎么也联系不上了。“当时就怕他自己不想治疗，就这么扛着，也怕这样扛下去出现什么意外。因为有工作走不开，我只好一直不停地打电话，甚至联系上了他远在辽宁的侄子。”李琳告诉记者。

请家政、警察前后登门，救下老人一条命

因为老人的儿子常年不在身边，李琳就留下了老人侄子的电话，方便联系。侄子周毅（化名）从李琳口中得知情况后，心急如焚，不能第一时间回到青岛，他就和李琳一起想各种法子联系周正才。

“之前李琳护士一直给我说不能让老人独居，要请个保姆陪在老人左右，叔叔联系不上，我又不能过去，就想起在网上找家家政公司，我向他们说明了情况，公司派去一位保姆，敲门无人应答。”周毅说。

此刻，李琳心里更着急了，她不断催促周毅想想别的办法。随后周毅找到了周正才的两名同事，一名社区人员，还报了警。“大家到了门口后，叔叔的同事和社区管理人员协助警察找了开锁公司，进去以后，大家都傻眼了，叔叔竟然晕倒了，已经意识模糊。”

看到这种情况，周正才的同事一边拨打120，一边将他扶到沙发上不停呼唤。没过多久，120来到楼下紧急将其送到了离家较近的青大附院崂山院区的急诊科，随后转至ICU接受治疗，经过几天的抢救，最终脱离生命危险。

“我叔叔的命实际上就是李琳护士救的，她很细心，也很照顾患者，叔叔哪天没去医院，为什么没去医院，她都一直跟踪着，关注着，这次如果不是她通知我们家属，帮我们想法子，我想叔叔早就不在了。”周毅说。

李琳平日对患者呵护有加

患者的贴心守护者，同事领导纷赞“最美护士”

事情发生后，医院同事纷纷为李琳点赞，许多患者知道了她的事情后，也对她赞不绝口。作为一名党员，李琳有28年的血液透析经历，她是首批全国血液净化专科护士，同时也拥有十年的山东省以及青岛市专科护士培训基地的带教经验。拥有许多头衔的她平时乐于助人，热心善良，和同事们都有着非常良好的关系。

青大附院副院长、肾内科主任徐岩，同时也是李琳的领导。据她介绍，在市北院区开建之初，李琳就在那里负责病人日常透析管理，多年的实战经验让李琳快速和每位患者熟识和熟知。病人在上机或者下机的时候，她总是会耐心询问病人的透析情况，有没有不适感，有需要调整的地方，李琳会根据医嘱对病人进行细心嘱咐。“她就是很热情大方，给患者也留下了很好的印象，一些突发情况，她也能处理的很好。”徐岩说。

李琳能有如此好的应急能力，少不了徐岩的功劳。在她的带领下，科室针对自身特点制定了详细的突发情况紧急预案，在突发断电、断水或者病人身体出现异常时，预案可以协助护士紧急处理情况，让患者安稳下来。“如果突发断水、断电等情况，第二天我们要制定给病人进行加透、回访的方案，及时解决问题，有的病人可能突发高钾血症、心衰、滑到等情况，这些情况也都是有预案的。”徐岩告诉记者。

“医院徐岩副院长以及血液净化室李海娜护士长带领我们一起制定了应急预案，遇到这种突发情况，我们也有敏锐地警惕性。虽然陪伴患者的治疗时间只有4小时，但是我们是透析患者的贴身管家，不但要提醒患者的三餐饮食，还要管控他们的各项指标，了解居家动态，为透析患者的生命保驾护航。”李琳说。

近两天，为了治疗方便，周正才被转到了青大附院市南院区ICU，李琳通过同事和周毅时时刻刻了解着老人情况，19日，她又给周毅打了遍电话，告知他老人情况好转，不需要太担心。

7月20日，记者从青大附院市南院区重症医学科了解到，目前周正才经过医护人员的抢救，已经完全脱离生命危险，生命状态各方面也很稳定。再观察几日，他将被转至肾内科继续接受治疗，直到完全康复。

（大众报业·半岛新闻）